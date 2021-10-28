美國周四(28日)發布最新失業金請領報告，截至10 月 23 日當周，美國初領失業金報28.1 萬人，優於市場預期與前值，連創3周疫情以來新低，續領失業金224.3 萬人，同樣優於市場預期，但美國第三季GDP季增年率增長2.0%，低於預期的2.6%，反映供應鏈之亂帶來的衝擊。美股周四開盤漲54.72點，暫報35545.41點，隨後漲勢擴大至近150點，主要是福特、萬事達卡仍繳出強勁業績，蘋果最新財報將在盤後開出，股價漲逾1%。

截至台灣時間28日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲143.35點或0.40%、暫報35634.0點；標普500指數上漲20.04點或0.44%、暫報4571.72點；那斯達克指數上漲61.58 點或0.40%、暫報15297.42點；費城半導體指數上漲47.02點或1.40%、暫報3407.31點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲2.83%、暫報1067.18美元。NVIDIA股價漲0.85%、暫報246.6美元；AMD股價跌0.83%、暫報121.27美元；英特爾股價漲0.56%、暫報48.16美元。

台積電ADR股價漲0.25%、暫報114美元；聯電ADR股價跌2.9%、暫報10.56美元；日月光ADR股價漲1.59%、暫報7.04美元；中華電ADR股價跌0.13%、暫報39.56美元。

美國總統拜登周四稍早公布 1.75 兆美元的社會支出計畫法案，已經從從原先的6兆美元大幅下修，但是民主黨內進步派人士仍堅持拜登要將社會照護擺計畫清楚立法，與眾所矚目的基建相關計畫有嚴重歧見，許多專家認為民主黨不太可能在年底完成法案並通過。

美國商務部周四表示，由於供應鏈問題和消費者支出顯著放緩，以及Delta疫情延燒，阻礙了經濟擴張，由於消費支出占美國GDP近7成，美國GDP成長率在第3季度以 2% 速度增長，這是新冠疫情大流行時期復甦的最慢增速。住宅固定投資和聯邦政府支出的下降，美國8月貿易逆差擴大至接近創紀錄的 733 億美元。