台中立委陳柏惟遭罷免後，中選會1月9日進行第二選區補選投票，前民進黨立委林靜儀已將戶籍遷到台中第二選區，準備接替陳柏惟參加這次立委補選。對此，國民黨新北市第9選區議員擬參選人、戰鬥藍青年蕭敬嚴整理出林靜儀過去爭議發言「10大驚句」，同黨台北市議員參選人楊植斗也開酸，林參選前，是不是先向在地民眾說聲抱歉？

林靜儀10大金句出爐。(圖/翻攝自 蕭敬嚴臉書)

民進黨今天表示，將推前林靜儀參戰。蕭敬嚴28日則在臉書貼文指出，民進黨可能以為大家都記性不好，才敢推林靜儀出來參加補選。那就來幫大家回憶一下林靜儀這個人的十大「驚句」！來看看這「女版陳柏惟」有什麼驚人發言。

第一、民進黨主張「勞基法修惡」，該場會議正是由林靜儀主持。結果林靜儀辦公室電話被民眾打爆抗議，後來乾脆直接拒接電話、拔掉電話線。被問到時，林靜儀居然回應：「助理在大便！」。蕭敬嚴嘲諷，是整間辦公室的助理都便秘？

第二、林靜儀說，站在婦產科醫師的立場建議最好「晚上十點後限電」。這樣大家可以早點下班回家、不要看電視、也不要開燈，可以解決能源跟少子化問題。蕭敬嚴諷，她應該拿諾貝爾奬。

第三、針對環保署限塑政策，林靜儀說「用湯匙喝珍奶沒什麼大不了！」，說她也都是用湯匙喝珍奶。結果反而被網友打臉在質詢時，桌上就放著一杯插著吸管的飲料。蕭敬嚴反酸，她可以用湯匙吸珍珠給大家看看。

第四、林靜儀說，如果被長輩催生，就回答「再投國民黨就不生小孩！」。蕭敬嚴驚訝表示，婦產科醫師，動不動就抗中保台、辱罵國民黨，不愧是「女版陳柏惟」。

第五、民進黨團冷凍《礦業法》，林靜儀護航說是因為「礦業法就是一個修法過程被覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」，還被同黨立委林淑芬批評。

第六、林靜儀接受國外媒體《德國之聲》專訪，談論蔡英文的兩岸政策，說「中華民國只是勉強用一下」。更說大選後民進黨要修憲、修改國名、國歌。

第七、北農因爆發群聚，北市府要求北農的工作人員都要接種疫苗。結果卻遭林靜儀攻擊「當疫苗是事後避孕藥嗎？」。蕭敬嚴質疑，婦產科醫師用這種比喻，還真是有水準。

第八、國內因范雲施壓，開放3+11導致疫情爆發，有網友在臉書上質疑說「病毒是誰放進來的？」結果卻遭林靜儀嗆說「一輩子當魯蛇，怪爸爸當年沒戴套嗎？」。真的不愧是婦產科醫師，動不動就把生殖器、性行為等等掛在嘴邊。

第九、民進黨瘋狂阻擋外國疫苗進口，讓國人沒有安全有效可靠的疫苗可打。面對永齡、台積電、慈濟共同捐贈疫苗，林靜儀居然說台灣疫苗充足「1500萬劑都到貨的話我覺得打不完啦！」。

第十、罷免陳柏惟時，民進黨全黨上下不分是非地替陳柏惟護航。林靜儀更跳出來說「在台中要穿防彈背心才能選舉！」

戰鬥藍青年楊植斗、蕭敬嚴。(圖/楊植斗提供)

蕭敬嚴坦言，看了林靜儀這十大驚句，大家應該想起來她是誰了吧！林靜儀這個人，真的是堪比、甚至超越陳柏惟！陳柏惟被罷免，結果民進黨反省的做法就是推一個比陳柏惟更誇張的人出來選！這招真的是絕，民進黨不丟臉嗎？

參選2022台北市第6選區的議員參選人楊植斗同日也在臉書發文開酸，罷免陳柏惟時，林靜儀才跳出來說「台中穿防彈背心才能選」，現在卻想批戰袍，當台中人塑膠做的？林靜儀污名化台中，參選前，是不是先向在地民眾說聲抱歉？這個戲也演太大了吧。

【女版陳柏惟—林靜儀十大驚句】 媒體報導，前民進黨立委 #林靜儀 已經將戶籍遷到台中第二選區，準備接替 #陳柏惟... 由蕭敬嚴發佈於 2021年10月28日 星期四