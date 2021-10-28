商務部28日公布，大陸前三季線上零售額達人民幣（下同）9.19兆元，年增18.5％。其中，7.50兆元為實物商品，對社零總額增長貢獻率為22.1％，連續6個月穩步提升。

商務部數據顯示，監測的18類商品中，有10類商品增速加快，通訊器材、電子出版物及音像製品、汽車類商品分別增長12.3％、11.5％和2.7％，增速比前八個月分別加快3.9、1.8和1.6個百分點。

線上餐飲銷售額亦強勁增長，年增34.9％，在中秋消費帶動下，9月下單、到店餐飲銷售增長81.1％，增速比8月加快33.7個百分點。

另外，儲能節電產品的線上銷售表現亮眼，隨著綠色低碳生活方式的推廣，環保節能型產品線上銷售快速增長。9月份節能家電線上零售額年增60.5％，超大容量移動電源、UPS不間斷電源等儲能照明商品備受青睞，線上零售額分別增長50.8％和19.4％。