今年電商的雙11購物節大戰提早開打！Yahoo奇摩購物觀察發現近期平台上「五倍券」的關鍵字熱搜量飆升4倍，隨著雙11即將到來，消費者更超前部署把商品加入購物車的次數也翻倍飆漲，因此特別推出首波「11.11瘋搶購物節」搶先購，祭出5大好康，讓消費者早買早享受，同步Yahoo奇摩於11月30日前也特別推出「Yahoo奇摩值公益捐點」活動，共同協助創世基金會守護植物人安養，讓消費者盡情購物的同時，也不忘拋磚引玉做公益。

Yahoo奇摩拍賣攜手女歌手李芷婷推出「公益商品1元競標」活動之餘，Yahoo奇摩同步於11月30日前也特別推出「Yahoo奇摩值公益捐點」活動，共同協助創世基金會守護植物人安養。（Yahoo奇摩提供）

Yahoo奇摩購物即日起至於10月31日推出首波「11.11瘋搶購物節」搶先購活動，不僅全站瘋降3折起，更攜手adidas、Nine West、Under Armour等知名品牌，推出天天送大牌5折券優惠之餘，再日日最高送1111購物金，而指定店家消費另享超贈點11倍送，還有萊爾富超取天天免運無上限，讓消費者盡享雙11購物的優惠樂趣，而且新會員還享首購領200元折價券、消費滿額還可登記抽「1點等如1元」的超贈點1111元，讓消費者買完一波，再用超贈點再買一波。

Yahoo奇摩購物中心的BRITA Marella 3.5L馬利拉濾水壺，原價2380元，特價899元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

另外還攜手一級品牌，天天輪番推出「保健防疫」、「美妝保養」、「運動戶外」及「餐廚家居」等主題超級品牌日，包括Dyson全館59折起最高回饋40%，買指定商品滿額再送豪禮，理膚寶水全館也享超殺36折起，下單再抽iPhone等優惠；而即辦即用的Yahoo聯名卡更可現領現折百元購物金，刷全新Yahoo聯名卡最高即享17%回饋，或消費滿額最高送3800超贈點，新用戶再送首刷禮的超人氣ㄚ虎電火鍋、UV智能噴霧掃地機、超贈點555元三選一優惠；而使用無卡分期的消費者，單筆商品消費金額分期12期以上，最高還享1萬1111超贈點回饋。