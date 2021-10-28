日本銀行（央行）在28日例會維持寬鬆貨幣政策，預期通膨低迷至少再持續2年，同時下修本財年（至2022年3月止）的經濟成長預測。日銀決定繼續採行寬鬆貨幣政策，與其他國家央行陸續開始緊縮政策背道而馳。供給受限造成美國與歐洲通膨大幅揚升，然而日本的通膨依舊低迷。

日銀在最新季度報告調降本財年的通膨預測，將消費者物價由0.6％下修至0％，主要因為手機費率調降。至於扣除鮮食的核心消費者物價預估持平。上述預測遠遠低於央行2％的通膨目標。

央行亦調降經濟成長預測，預測2022年3月止的財年經濟將擴張3.4％，低於7月預估的成長3.8％，以反應供應鏈中斷衝擊出口和生產。

儘管日本經濟成長遭受斷鏈與晶片短缺等逆風，但日銀仍對復甦前景樂觀以對，將下一財年（至2023年3月止）的經濟成長預測由2.7％調升至2.9％。

日銀的最新預測凸顯日本與其他經濟體的政策落差。

瑞銀（UBS）證券首席經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）指出，其他國家逐漸縮減貨幣刺激，但日銀猶如是這股全球趨勢的局外人。日銀預期通膨持續低迷不振，意味著央行將繼續採行寬鬆政策，至少直到日銀總裁黑田東彥與兩位副總裁2023年任期結束為止。

日銀在本次例會將短期利率維持在負0.1％，10年期公債殖 利率目標維持零水位，一如市場預期。

海外需求強勁推升日本出口，抵銷部分消費疲弱的影響，協助日本經濟走出2020年新冠肺炎疫情引發的衰退。然而供應鏈中斷與晶片缺貨打擊製造業，讓倚重出口的日本經濟籠罩陰霾。

大宗商品成本攀升讓日本9月躉售物價攀升至13年新高，但內需疲弱讓業者難以轉嫁成本，造成消費者物價盤旋在零附近。