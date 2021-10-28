今年因著疫情在5月爆發後，不少民眾都轉而在網絡瘋狂網購，而導致物流一度大塞車，不少消費者的貨物都等上了一周的時間才能到達，而亞洲智慧物流品牌Pickupp就看準市場商機，於今年7月正式進軍台灣市場，為物流產業也帶來了數位轉型的變化，更於今年第四季擴展服務到雙北地區，主打以彈性、靈活的方式，以滿足廠商與消費者的物流需求。

Pickupp有別於一般的物流系統，不像傳統物流一樣彈性不足，也不像點對點服務般，外送員只能一次接一筆訂單的方式運作，而是以技術和創新模式，提供快速、可靠、效率且彈性的科技物流解決問題，「目前台灣的物流服務選擇相對受限且大多仰賴人力，即便是即時媒合物流平台，在面對大量訂單湧入時，因規模經濟效益太低，而無法以壓低價格滿足中小企業需求，因此運力供不應求向來都是物流產業的一大痛點。」

而Pickupp就透過以「AI模型」預測及調度訂單，提前讓外送員能一次接到多筆同區訂單，在同一個倉儲取貨，再一次配送，這樣的運作模式較平常每次只能接一單、重跑同個路線、對貨品掌握度不足而派大車送小貨的業者來說，更能將大幅降低成本之餘，還可提升送達效率，加上即時GPS定位技術，顧客也可即時掌握貨態以強化品牌體驗。

就連傳統物流業者希望加入數位轉型的行列，Pickupp也會積極與其在雲端串接服務方面進行合作，透過平台並搭配Pickupp自由接單配送夥伴，幫助第三方物流業者提升運送效率，其不僅擁有高CP值、可靠、彈性的服務，更擴大發展「店面共享計畫」以增加「衛星倉」，以幫助像疫情中未能開業的餐廳業者，或原本就有大量倉儲空間的商家，帶來更多額外的收入之餘，也能讓物流系統更快捷、順暢，務求以共享的方式，讓多方都能受惠。