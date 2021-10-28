momo富邦媒今宣布《雙11超狂購物節》將於下周一正式開跑，今年可望挑戰雙11業績年增4成；momo富邦媒堪稱國內線上零售龍頭，繼全聯宣布併購大潤發後，momo屢遭指名為家樂福潛在買主；總經理谷元宏表示，無法回答這個問題，但不會排除任何對公司營運業績成長有幫助經營模式，各種可能都採取開放心態。

momo富邦媒今舉辦雙11超狂購物節開跑記者會，面對媒體詢問是否有意願併購家樂福，谷元宏說：「他不找我聊，我就太沒價值」，「但若家樂福有找我聊，我也不能講」，並未正面回答此問題，僅表示不排除任何對營運業績成長的機會。

谷元宏表示，電商趨勢不可逆，台灣電商銷售占整體零售比重僅20％多，與美國、南韓和日本相比，還有成長空間，未來國內電商滲透率達30％指日可待；谷元宏認為，電商不排除與實體通路以任何形式方式結合，目前以開放的心態看待，更透露「明年會有一些新東西在心中盤算」。