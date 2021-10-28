在以前，中華民國國軍的最高榮譽是「醒獅勳刀」，然而從來沒有頒授過，因此在2017年已被廢止。不過，美國空軍有類似的功勳劍，樣子相當浮誇，被稱為「根植於來源不明的傳統，以及一絲愚蠢。」

美國空軍以功勳劍(Order of the Sword)，來表彰做出重大貢獻的軍官與士官，授劍的同時，也贈與「空軍大師劍」( Air Force Master Sword)的名號，真的有一種「中二病」的氣質。

Lt. Gen. James Kowalski Inducted Into Order of the Sword

根據美國空軍的說法：「功勳劍是源自中世紀歐洲的兩個騎士團傳統而建立的，其一英國皇家功勳劍，和瑞典功勳劍。1522年，瑞典國王古斯塔夫一世(King Gustavus I )以功勳劍獎勵他的貴族軍官，命名為士官(noncommissioned officers)。」

然而，以上的說法被眼尖的歷史學家吐嘈。首先，英國其實沒有功勳劍，從來就沒有。瑞典直到 1748 年才在軍制改革後，有了士官這個職階，這比所謂的「中世紀」要晚了很多。 美國的士官軍制是源自普魯士軍官馮·斯圖本男爵(Baron Von Steuben)的幫助才完成的。

美國空軍的優良服務功勳劍。(圖/美國空軍)

總之，美國空軍對自己功勳劍起源故事的說法，大部分都與歷史不符。

但是這也沒關係，美國空軍可以有自己的授勳傳統。獲得空軍功勳劍，是由美國空軍現役軍人所選定，要讓5萬名空軍人保守秘密幾乎是不可能的，所以真正的決定權是由15名最高級人物在掌握。正因為如此，許多將要榮退的基地指揮官會被列入。

美國空軍第21太空聯隊的理查‧布希菲爾德上校(右者，Richard Burchfield)在2016年6月10日退役時，獲得服務30年的功勳劍。(圖/美國空軍)

但最受關注的還是劍的設計，真的是中二魂滿滿。