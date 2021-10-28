儘管通膨壓力籠罩全球，多國央行相繼升息因應，但供應鏈瓶頸羈絆歐元區復甦下，歐洲央行（ECB）28日仍決定按兵不動，利率與購債規模維持原狀。

隨著歐洲各國政府鬆綁防疫限制解封，歐元區經濟近幾個月來恢復活力，但該區經濟產出預計要到明年初，才會回復到疫情前的水準，落後美國長達1年時間。

根據ECB周四的政策聲明，基準利率繼續停留在負0.5％，1.85兆歐元資產收購計劃將持續執行到明年3月底。但歐央也提到，今年最後這幾個月的購債步調，會比前6個月「微幅放緩」，正好呼應9月政策會議的決定。

即便歐元區通膨率升至逾10年來新高，ECB仍不為所動，貨幣政策保持現狀，有別美國聯準會等其他主要央行，已開始讓因應疫情的刺激政策逐步退場。

面對通膨升溫、借貸成本提高及經濟成長展望趨弱齊發的複雜狀況，讓各國央行制定政策時更顯棘手。為及早抑制通膨，央行積極升息應對，但結果是傷及經濟復甦。

近來的經濟數據和調查顯示，歐元區經濟雖持續擴張，但自夏天以來明顯降溫。除了供應鏈吃緊問題，歐元區企業和家庭還為天然氣價格飆新高所苦，收入因此受到拖累。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）在歐央例會結束後聲明指出，歐元區經濟持續強勢復甦，但動能多少有放緩跡象。消費者對經濟前景保持信心，支出依舊強勁，但原料、設備和勞力短缺，抑制部分領域的產能。

拉加德也提到通膨急升問題，主要歸咎於能源價格飆漲，加上需求加速回溫，造成供不應求。歐央預期近期內通膨還將進一步升溫，但到了明年會降溫。

Swedbank曾預測，歐洲央行直到2024年之前，升息機率微乎其微，在歐央發布最新政策聲明後更加篤定。