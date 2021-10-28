基進黨立委陳柏惟遭到罷免後，中選會在今天(28日)正式公告解職，民進黨也在同日宣布，將由前不分區立委林靜儀參加補選，消息曝光引起熱議，對此有網友也挖出林靜儀過往黑歷史，直說對手可以躺著選了。

網友在PTT八卦版PO文「這種人要選立委喔？先恭喜他的對手。幫大家回憶一下他是怎樣的人」，並列出林靜儀過往六大黑歷史：

1.助理在大便：2017年11月林靜儀主持勞基法修正案，不少醫師質疑她為了護航政府政策不顧醫護同仁，打電話到辦公室抗議，但林靜儀卻直接拔掉電話線拒接抗議電話，事後受訪稱自己忙著甲級動員，助理則是跑去大便，引發軒然大波，台大教授李茂生諷刺「不知她助理便秘幾年了？」，事後網友更幫林靜儀取綽號「林靜音」、「大便立委」。

2.晚上10點後全面限電：2018年5月，用電問題成為注目焦點，林靜儀質詢環保署長李應元時語出驚人表示，自己以婦科醫生立場建議「晚上10點後限電」，大家早點回家，10點後不要看電視也不要開燈，就能解決能源問題，還能舒緩少子化現象，一舉兩得。遭到砲轟後林靜儀改口說自己只是反諷。

3.用湯匙也可喝珍奶：2018年6月林靜儀針對環保署限塑政策，稱自己10多年來都用湯匙喝珍奶，「用湯匙喝沒啥大不了」，挨批不食人間煙火，更遭網友翻出立院質詢時，林靜儀桌上就放一杯插著吸管的飲料。

4.再投國民黨就不生小孩：2019年3月，林靜儀在臉書呼籲民眾，要求若被長輩催生，可回「再投國民黨，就不生小孩」，因為國民黨親中，不利下一代，遭到圍剿。

5.礦業法爭議：2019年11月，民進黨違背承諾，不斷推遲礦業法修法，引發不滿，林靜儀卻說「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」，更酸覺青加蔥、原青加蔥、環團加蔥、民代加蔥，沒有人有辦法接受妥協的道德瑕疵，已然無解，不理性毀了一切，遭同黨議員林淑芬嗆「指著人民的鼻子教訓人民」。

6.支持統一就是叛國，中華民國只是勉強用一下：2020年1月，林靜儀接受德國之聲專訪，狂言在台灣支持統一等同叛國，中華民國是因無法修憲，只好勉強使用，引起軒然大波，事後林靜儀也辭去蔡英文競選辦公室發言人一職。

文章也引起鄉民討論：「民進黨其實根本不想贏吧...」、「突然覺得陳柏惟好像很正常」、「原來珍奶用湯匙喝就是她」、「她之前侮辱中二區要穿防彈衣才能選耶，那她掃街會穿嗎」、「疫情爆發不敢罵3+11，天天嘴雙北」、「綠粉女神耶」、「還說過1500萬劑疫苗到台灣會打不完」、「被網友問3+11還回嗆魯蛇怪爸爸當年不戴套，超囂張」、「每件事都有印象，原來全都是出自這位女士」、「之前造謠北市府不疫調不匡列，被打臉就改口說足跡只有4筆，然後以前自己說只有大陸才會想知道感染者經過哪裡」。