美國最新數據好壞參半，受Delta變種病毒與供應鏈瓶頸衝擊，第三季經濟季增年率僅2％，創下2020年第二季以來最小擴張步伐，不過上周初領失業救濟人數降至疫情爆發以來新低水準。

美國商務部28日公布，第三季國內生產毛額（GDP）初值季增年率為2％，不僅遜於經濟學家預估的上升2.8％，也明顯低於第二季修正後的擴張6.7％，與第一季的成長6.3％。

美國第三季面臨多重挑戰，以致經濟成長減速，包括高傳染力的Delta變種病毒來襲、供應鏈中斷、勞工短缺與物價上漲，皆衝擊經濟活動。

第三季GDP成長率寫下2020年第二季以來最小成長幅度，當時新冠肺炎病毒橫掃全球，造成美國GDP暴跌31.2％，並讓數千萬人丟掉飯碗。

最新報告顯示，住宅固定投資與聯邦政府出減少，還有貿易赤字攀升，皆抑制第三季經濟成長。

企業投資與消費者支出也大幅下滑。占美國經濟七成的消費者支出，第三季僅增加1.6％，遠遠不如第二季的勁升12％。

儘管第三季經濟表現失色，但經濟學家仍預估第四季經濟可望反彈，成長力道將延續至2022年。

此外，報告顯示第三季通膨降溫。聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標－扣除食物與能源的核心個人消費者支出（PCE）物價指數，第三季增加4.5％，低於第二季的增加6.1％，不過仍遠遠高於疫情前的水準。第三季PCE增加5.3％，低於第二季的上升6.5％。

另一方面，美國勞工部同日公布，截至10月23日止的當周，初領失業救濟人數較前周減少1萬人，經季調後降至28.1萬人，創疫情爆發以來新低，並優於經濟學家預期的28.9萬人。較能反映勞動市場現況的四周移動平均數降至29.93萬人，亦創下新低紀錄。