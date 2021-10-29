美國第3季經濟成長速度創一年多來最慢，主因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，全球供應鏈進一步緊繃，造成汽車等產品短缺，壓抑消費者支出走升。

根據美國商務部公布的報告，第3季GDP年化成長率為2.0%，為2020年第2季以來最慢；當時為了控制第一波COVID-19疫情，當局祭出嚴格的強制性措施，使經濟嚴重萎縮。

美國第2季經濟成長6.7%。Delta變異株疫情使工廠、礦場和港口人力短缺狀況惡化，進而使供應鏈受到影響。

占美國經濟活動超過2/3的消費者支出成長1.6%，相較下，4月到6月一季大增12%。雖然汽車銷量下降是消費者支出減少的一大原因，但Delta疫情也造成航空旅行和外出用餐等服務支出下滑。

美國勞工部公布的另一份數據顯示，經季節調整後，上週初次申領失業救濟金人數減少1萬，來到28萬1000人，創2020年3月中以來最低水準，證明勞動市場情況有好轉的趨勢。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101028