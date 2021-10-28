蔡總統接受CNN專訪後，大陸國台辦發言人馬曉光28日發布「答記者問」，稱蔡總統的相關言論「再次暴露其台獨圖謀冥頑不化」，陸委會晚間也發新聞稿回批，國台辦無法面對事實、毫無建設性的侷限思維，只會誤判情勢，加深兩岸隔閡與認知差距。

陸委會表示，對於國台辦惡意發表扭曲事實及砥毀台灣自由民主發展成就等挑動對立的言論，陸委會發表嚴正聲明與抗議。

陸委會說，蔡總統國慶演說及CNN專訪都一再強調，台灣堅韌不屈、長期抵禦中共威脅挑戰，絕不接受北京設定的路徑，蔡總統所提四個堅持，就是我們不屈服威脅的堅定立場，以及台灣內部的最大共識。

陸委會指出，中共端出所謂的「一中三段論」，企圖一再混淆國際視聽，矮化台灣、阻撓我們與國際互動，近期更變本加厲軍事威嚇，台灣民眾及國際社會均已強烈反對，總統談話正是堅定告訴對岸，我國家主權不容侵犯，民主社會更不容破壞分裂，威脅也絕不會得逞。

陸委會聲明，當威權專制展現擴張企圖，民主國家應合作捍衛共同價值，長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要夥伴，未來也將持續深化各領域的交流合作。