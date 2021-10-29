2名知情人士透露，美國新興生技公司（Emergent BioSolutions）今年稍早代工製造的嬌生COVID-19疫苗，約3000萬至5000萬劑仍閒置在巴爾的摩工廠，等待美國監管機關放行出貨。

美國食品暨藥物管理局（FDA）今年4月因發現新興生技巴爾的摩（Baltimore）廠製造的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗汙染了阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗原料，而下令產線暫停。這座工廠當時也代工製造AZ疫苗。

這起汙染事件造成1500萬劑嬌生疫苗報銷，也使得嬌生在美國疫苗出貨延後數週。

路透社報導，消息人士之一表示，新興生技必須等到美國FDA完成巴爾的摩廠的調查工作及給予批准，才能出貨新生產的原料藥。

而根據2名知情人士說法，這座工廠在4月停產前已生產、且目前等待FDA核准出貨的嬌生疫苗原料，估計最多足以製成5000萬劑疫苗。

消息人士說，由於新興生技只負責製造疫苗原料，而非分裝在小藥瓶的疫苗成品，因此無法確定閒置在巴爾的摩廠的嬌生疫苗究竟相當多少劑。

新興生技7月底表示，經過FDA額外審查後，巴爾的摩廠將恢復嬌生疫苗生產工作。但截至目前，新興生技仍未提供最新生產進度或可能出貨時間。

嬌生在新興生技的工廠停產後，已將今年COVID-19疫苗產量目標由原本的約10億劑下修至5億至6億劑。但嬌生如今預期，明年起年產量便可達到10億劑。

其中一名消息人士說，新興生技已開始生產新的疫苗原料，但美國FDA尚未提供計劃何時檢查巴爾的摩廠的相關指引。

美國FDA則透過聲明表示，7月已對新興生技巴爾的摩廠進行有限檢查，以確認停產後已採取改善行動；但他們仍持續審查停產前製造的各批產品，因此尚未批准這座工廠開始出貨。