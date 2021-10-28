一名35歲女子因為經痛連吞了5顆「日本神藥」，沒想到經痛沒有緩解，反而還加上劇烈胃痛，就醫後一照胃鏡醫師看傻，驚呼慘了！因為她的胃如同被散彈槍打到，竟然破了15個洞。

許多人吃止痛藥成性，不論頭痛、胃痛、經痛一來，不管三七二十一就直接猛吞，尤其台灣人特愛去日本買藥，日本一款知名的「白色小藥丸」幾乎是國人出國必買，並且被許多人拿來當作止痛神藥，醫師警告，沒看成分就亂吃，小心吃出大麻煩！

腸胃科醫師蕭敦仁日前在談話性性節目《醫師好辣》中指出，一名35歲的女子，疫情前在日本藥妝店買了有「日本神藥」之稱的止痛藥，每次經痛時就吞一顆，而某次因為劇烈疼痛，就狂吞了5顆止痛藥下肚，又沒有搭配胃藥，因此一路從下腹部痛到胃部，反而讓疼痛感加倍，一照胃鏡才發現她的胃破了15個洞，而且還不斷出血。

蕭敦仁解釋，非類固醇消炎止痛藥（布洛芬），雖然止痛效果較好，若沒有搭配胃藥一同食用，其實非常傷胃，但它並不是直接傷到胃壁，而是吃下去後會導致胃的黏液層消失，這時胃酸就像散彈槍般啪啪啪打下去，導致胃破了10幾個洞。

蕭敦仁強調，他家的常備藥品中，止痛藥通常只準備含「乙醯胺酚」成分的藥，其他非類固醇消炎止痛藥，由於通常須搭配胃藥使用，否則很傷胃，因此都會鎖起來，也不能讓小孩隨便服用。提醒吃止痛藥最好還是遵循醫師處方，以免誤食對身體造成巨大傷害。