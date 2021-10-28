18歲少年拿到駕照第一天 139縣道狂飆連吃16張罰單

139縣道快意飛馳，超速全都錄。（彰化縣交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139縣道近年來「大出風頭」，飆車、摔車新聞層出不窮，近日一名林姓男大生，18歲拿到駕照第一天，就跟同學到139縣道爽兜風，結果2週後收到16張罰單、累計罰鍰1萬9200元，讓他超傻眼！父親得知後更是氣炸，本來要沒收機車，後來考量兒子需要騎車上學，改為嚴重警告，不得再犯。

彰化18歲林姓男大生，今年8月剛考到駕照，開心與同學相約騎139縣道，一趟又一趟地來回，時速多在6、70公里，更有衝到80公里以上。結果2週後男大生收到16張超速罰單，一張1200罰款計算，至少1萬9200元就飛了，一同兜風的4名友人也各自收到10張罰單。

據《東森新聞》報導，林男家人得知後氣炸，爸爸一度打算沒收林男機車，但想到兒子要騎車上學，只好作罷，最後改為嚴厲警告，不得再犯。

彰化縣交通大隊長林世明表示，139縣道山路蜿蜒，為降低飆車事故，去年縣府已經調降限速，從每小時50公里，再降到40公里，加上139 設置第三個測速器後，收效不少，2021年取締違規21545件，有20122件超速，整個A2事故下降26件，少了30％，A3事件下降8件，去年與今年相較，少了29件，車禍比例整體下滑27％。