【每日必看】"著名主持人"是壓倒林昶佐最後1根稻草?郭正亮爆內幕｜林昶佐熱門關鍵字 演戲、作秀、適可而止都上榜 @中天新聞 20211028

無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐成為立委陳柏惟後，下一個被發動罷免的對象。但選區中正萬華人對林昶佐觀感如何？是否贊成罷免林昶佐，也成為外界關注焦點之一。據《中天新聞》報導，萬華艋舺公會總幹事謝蕙鎂受訪表示，萬華人當初被政府汙名化的時候，林只在臉書發文，他有照顧到萬華人的感受嗎？她要代表中正萬華的媽媽們，向大家喊話，中正萬華不需要這樣的立委。

【每日必看】"著名主持人"是壓倒林昶佐最後1根稻草?郭正亮爆內幕｜林昶佐熱門關鍵字 演戲、作秀、適可而止都上榜 @中天新聞 20211028

據《中天新聞》28日報導，萬華當地的「宮廟姊」艋舺公會總幹事謝蕙鎂受訪表示，「萬華被民進黨政府汙名化的時候，林昶佐居然沒有強力的捍衛，只在臉書發文，那個時候你有真正在照顧中正萬華人嗎？然後又看到他跑下去台中力挺陳柏惟，但是陳柏惟不但肇逃，還贊成開放吸娛樂性大麻，甚至還出入賭博遊藝場，還整天喊『抗中保台』洗腦年輕人，林昶佐自己也沒當兵，是要搞什麼『抗中保台』？」。

「宮廟姊」繼續表示，現在看到陳柏惟被罷免成功，林昶佐居然說跟他沒關係，這讓大家都看的出來，你就是這樣的人，然後能閃就閃、能躲就躲。我今天要代表中正萬華的媽媽們，向他喊話，我們要的就是安定的生活，中正萬華不需要這樣的立委。

值得注意的是，罷免林昶佐領銜人鄭大平，在台北市議員鍾小平協調下，9日將3.3萬份第二階段連署書送抵台北市選舉委員會，由北市選委會在11月18日前完成查對，若合格數逾2.4萬份，即可成案投票，依選區人口數，最後若獲6.1萬張同意票即予罷免。