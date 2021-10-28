「那時候才30多歲，我不想進監獄，尤其不願妻子因我被判刑而離我而去。」四川甘孜藏族自治州得榮縣洛姓男子，解釋他當年在押解入監途中脫逃的原因。如今，由於公安管理越來越嚴格，加上疫情，他能躲避的地方越來越少。51歲的他，終於選擇向警方投案，當年通緝他的刑警大隊，也已換了5任隊長。

澎湃新聞報導，四川得榮縣公安局28日指出，洛某當年因非法持有、使用假鈔罪，在法院依法審判押解途中趁民警不備奪路逃亡。21年來隱姓埋名，在青海、雲南、西藏等流浪。

據得榮縣警方披露，2000年1月，洛某因非法持有、使用假幣罪及其他罪名被法院依法審判，在投牢途中，洛某趁民警不備奪路逃跑。洛某稱，他在脫逃前也考慮了很多，那時候他才30多歲，不想進監獄。尤其擔心其妻子因為他被判刑而離他而去。

他說，當天他從路上跳下去，手銬恰好有一邊已經崩開，他想辦法把另外一邊取了下來。他穿過樹林到了當地康巴漢子村附近，白天在樹林裡躲著，趁著晚上燈光昏暗的時候到村裡討吃喝，休整幾天之後，他回到老家，躲在母親家裡。

由於擔心被抓，沒多久他就從甘孜老家出發，用了半個月時間走800多公里到了青海玉樹。他開始在玉樹周邊打零工，在冬蟲夏草季節混在拾撿蟲草的大隊伍中。2010年，玉樹地震，當地蟲草管理工作也開始規範、嚴格，他不得已又回到了四川甘孜。

洛某回到家才發現，他的母親已經在幾年前去世了，這讓他又難過又緊張。沒多久，洛某再度逃亡，其後十來年時間裡，他從四川到青海、又去了雲南、西藏，由於公安管理越來越嚴格，他能躲避的地方越來越少。特別是在50歲之後，逃亡之路越來越力不從心，加上新冠疫情，這讓洛某徹底厭倦了窮困潦倒，顛沛流離的生活。

得榮縣公安局刑警大隊大隊長洛布次仁說，這些年來，縣公安局刑警大隊已經更換了5任刑警大隊長，但每一任都沒有放棄這件追逃工作。但苦於高原地區地廣人稀，以及技術和手段限制，加上洛某自身有一定的反偵查意識，警方對其追逃工作一直不順利。不過，21年來當地警方始終堅持到洛某的老家回訪，做其親屬的思想工作，經長期不懈的堅持和努力，讓洛某徹底打消了顧慮，主動同當地警方聯繫投案。