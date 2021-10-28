美國參議院民主黨公開新的課徵方式，擬針對美國約700位連3年資產逾10億美元或年所得逾1億美元的納稅人，開徵高達23.8%的長期資本利得稅，馬斯克、貝佐斯這類美國頂級富豪首當其衝，這也讓馬斯克極為不滿，連發3條推特譏諷此舉對減輕美國債務根本無濟於事，稱「這筆錢計畫用來讓人類登上火星，保存意識之光」。

據外媒報導，美國參議院負責稅法編制的財政委員會主席懷登（Ron Wyden）建議，向連續3年收入逾1億美元、持有超過10億美元的納稅人徵稅，美國估計有約700人符合條件，預估未來收益達2500億美元至5000億美元不等。

柏克萊加大（UC Berkeley）經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）估計，有約一半的新收益可能會由10位美國最頂級的富豪所貢獻，其中包括特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、微軟創辦人比爾蓋茨、臉書創辦人祖克伯、股神巴菲特等。

據了解，馬斯克受惠特斯拉股價大漲，今年以來資產不斷膨脹，財富增加1223億美元，高達2920億美元，而排名第二的富豪貝佐斯，目前身價則為1960億美元，兩者合計逼近5000億美元。

祖克曼分析預估，若依照新的課徵方式，馬斯克在前5年需要繳納高達500億美元（折合新台幣約1.3兆）的稅收；貝佐斯則須繳納達440億美元（折合新台幣約1.2兆）的稅收。

對於課徵億萬富豪稅，一向直言不諱的馬斯克在推特抒發不滿，譏諷此舉對減緩美國債務的負擔根本無濟於事，美國的負債率從2000年的56%，上升至現在的126%，且還在持續上升；高達28.9兆美元的美國債務，若均分下來，每個納稅人需繳納22.9萬美元，就算課徵「100%億萬富翁稅」對美國債務只是杯水車薪，很明顯這必須由大眾來填補債務缺口，這是很基礎的數學題，「支出才是真正的問題」。

有記者在推特發文，稱馬斯克所需繳納的500億美元的稅收，足以支付一趟火星任務的費用；對此，馬斯克回應，「這筆錢我計畫用來讓人類登上火星，以保存意識之光」，暗示他可能不會接受繳納那筆500億美元的稅收。