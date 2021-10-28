台灣超市業者全聯福利中心周五（10/22）晚間突宣布，收購台灣第2大量販店大潤發，引發業界震撼，近期網友也紛紛討論，全聯如何從10年前無人問津，變成現在吃下大潤發、跨足量販店的業者，不少人提到台灣「流通教父」徐重仁，但徐重仁曾經在2017年引發一連串爭議，還留下「現在的年輕人太喜歡花錢了」引來網友出征全聯，最終退休。

財信傳媒董事長謝金河今年指出，原本只是超市2軍品牌的全聯，這些年出現巨大蛻變，變成超過千家展店的超市巨頭，最近經過改造後更是令人驚豔，謝金河斷定，若全聯是上市公司，股價可能出現很大的變化。

徐重仁從逢甲工商學院企業管理系畢業後，即留學日本早稻田大學商學研究所，1977年取得流通經濟碩士學位後，經引薦介紹給統一集團創辦人高清愿，加上高清愿赴美考察，對連鎖便利商店引發濃厚興趣，徐重仁當上總經理，擘畫統一集團執行流通事業，經過多年經營，經歷失敗、重整，以統一超商以「7-ELEVEN」重新出發，推出思樂冰、集點兌換小磁鐵等創新方式，讓便利商店與民眾生活密不可分，最終取得巨大成功，讓台灣也成為便利商店密集度第二高的市場。

徐重仁也因此獲得「流通教父」美名，並2012年6月21日卸任統一超商總經理職位後，2014年1月接下全聯實業總裁職位，並定下2017年店數達到1000家，2020年營收突破2000億元等願景。全聯董事長林敏雄也出席記者會，徐重仁拿出簡報做出詳細的產業分析，並揚言啟動台灣第二次流通革命。徐

據《鏡周刊》當時報導，徐重仁招兵買馬，引來子弟兵、前康是美總經理蔡篤昌跳槽全聯，之後所有高階幹部也來自於統一超商體系；同時間，全聯進行IT轉型，提升門市品質與顧客服務，組織架構也重塑，原本隸屬商品部的行銷課，獨立成行銷部，重新擬定行銷策略、調整方式，還協助全聯從統一集團拿下傳藝經營權。

不過，事情也出現變化，傳藝盛大開園傳出不少批評，謝金河更曾重批，覺得逛完園區後乏善可陳。甚至有媒體認為，統一投資委員會2012年決定，讓屆齡延聘3年的徐重仁退休，進入全聯後，搶下傳藝這個統一經手的業務，與統一集團掌門人羅智先恩怨有關。

也在2017年4月，徐重仁閃辭iCHEF資廚董事長，iCHEF資廚為徐重仁之子徐安昇與朋友合夥成立，林敏雄基於對徐重仁的信任，用兒子名義入股，金額達150萬美元投資iCHEF，但最後卻徐重仁退出經營團隊，並斥責經營團隊管理亂象，林敏雄甚至是透過媒體才得知，重創雙方信任關係。

徐重仁也在當時的新書發表會上，提到年輕人在職場上面臨的低薪困境，只要不怕工作多，也不要計較薪水高低，老闆總有一天會看到，其中一句「現在的年輕人太喜歡花錢了」，認為在機場看到很少老人，卻看到年輕人常出國玩，讓他覺得年輕人應該量力而為，沒有那麼多錢就不要亂花。此話一出，馬上引爆網友討論，認為他把當年環境套用在現在狀況非常不恰當，之後由奧美經營的全聯臉書粉專引來網友狂轟，之後貼出徐重仁的道歉文也無法澆息怒火。

2017年5月，導演吳念真在臉書發文，指全聯廣告DM未經同意使用照片，甚至公司沒有人願意回覆，再度引發爭議，也讓林敏雄對徐重仁信任盡失。最終在6月6月29日，由全聯發布訊息，徐重仁因個人生涯規劃，自2017年7月1日起退出全聯經營決策，已經向全聯請辭，並在2017年9月正式退休。