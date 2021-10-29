《正常發揮》

台中二選區台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，下一位無黨籍中正萬華立委林昶佐第二階段連署書，目前也在台北市選委會審查中。衛福部常務次長石崇良曾在立法院稱萬華是防疫破口。林昶佐還幫忙說話；林昶佐卻表示，他是第一時間出來嗆石崇良。前民進黨立委郭正亮指出，林昶佐看錯重點，要來比誰嗆石崇良最大聲，搞錯了，他現在要做的是和萬華民眾修補感情。

郭正亮28日在中天政論節目《正常發揮》中表示，林昶佐的論述沒有意外，比較意外的是，他上節目時一副要全面宣戰的樣子，太意外了。郭正亮接著表示，林昶佐說他是第一個嗆石崇良，這跟我們認知怎麼差那麼遠；林昶佐是第二屆，當立委時間比陳柏惟長很多，過去5、6年來，所講出來的話一定會被找出來。

郭正亮認為，林昶佐要去修補他跟萬華民眾的感情，如果有錯就道歉，怎會看錯重點，要來比誰嗆石崇良最大聲，搞錯了吧，大家對誰嗆石崇良是有記憶的。他現在要做的是和萬華民眾修補感情，如果讓人家覺得，你確實深深知道以前那件事情，有要改過自新、重新出發，1月才要罷免投票，他還有時間，應該要做的是這些事情。

郭正亮指出，林昶佐第二次得票數比第一次下降，林昶佐昔日對手、前立委林郁方算是倒楣，北市議員徐立信硬要選，也拿了2萬多票，民眾黨默認徐立信。曾擔任萬華選區兩屆台北市議員、罷昶領銜人童仲彥，對林昶佐也很有意見，至於台北市長柯文哲會不會出手，也是問題所在。