前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

蔡英文總統日前接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，針對區域及臺海情勢、臺美關係、兩岸關係、臺灣國際參與等議題，回應媒體提問。前民進黨立委郭正亮解讀，這是把所有大白話都講完了，把球都丟出去，講白了「我就是這樣，你要跟我怎麼談，那再說吧！」

郭正亮28日在中天電視《頭條開講》指出，這個訪問原本安排在雙十國慶文告之後的幾天內，是連續鋪陳，但後來發生高雄大火，CNN認為氣氛不太對，所以延後到27日，CNN媒體團隊也都沒有離開台灣。

郭正亮認為，CNN問的問題，蔡英文那邊也看過，相信美國政府也知道，幾乎可以解讀成配合蔡英文國慶文告四個堅持的第二點「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

郭正亮分析，這次訪問重點，第一就是承認美軍有在台灣，只有簡短回答，事實上英文也寫得很清楚，是用「deploy」，也不是說「army」、「base」，表示美軍是來來回回的，不像日韓那樣常駐。比較成為新聞的是由總統親自承認有這件事，接下來就是向北京喊話坐下來談。

郭正亮解讀，這是把所有大白話都講完了，也就是未來可能的政治談判，底線就是中華民國，到底「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的關係以後要怎麼談兩岸關係，大家可以談一談，另外美軍力量也是在的。

郭正亮直言，這就是把台灣．．．至少是民進黨政府跟美國所認知的狀況第一次用大白話講出來，就是把球都丟出去，中國大陸也不可能立刻接球。這也隱含「互不隸屬」美國也知道，這就是民進黨與美國所共同認知的處境，CNN這次訪問，美國一定有介入，因為美國大媒體通常對外國領導人做重要發問，譬如以前華盛頓郵報專訪蔣經國，決定解嚴等，都是鋪陳過的，一定跟美國政府有默契的。

郭正亮強調，看到兩岸確實兵凶戰危，這種狀況不能再下去了，所以就把台灣認為目前兩岸定位是甚麼，民進黨主政下就講白了「我就是這樣，你要跟我怎麼談，那再說吧！」