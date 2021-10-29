衛福部醫福會執行長、同時也是指揮中心醫療應變組副組長的王必勝，因多次前往疫情重災區坐鎮指揮，享有「拆彈專家」、「防疫英雄」美名，卻遭踢爆偷吃護理師還生下一女，每個月更不手軟給6萬零用錢，對此女律師李怡貞在臉書PO文稱王必勝是總指揮官最佳人選，點出3大原因，直呼他不當總指揮官還有誰能當。

王必勝緋聞風波至今已超過3天，群眾也分為兩派戰翻，女律師李怡貞則是不斷在臉書嘲諷，今天(28日)更PO文「天下有此等奇才，可以周旋於正宮、小三之間；體力超好還可以再生幼女，到處出國帶小三；每月據聞小三還有6萬零花，專業上更是防疫有成，時間管理大師高手，此人不當總指揮官，試問還有何人？」

女律師李怡貞在臉書PO文表示王必勝可以邊防疫，邊周旋在正宮害小三之間，還有體力生女兒，根本是時間管理大師，最適合擔任總指揮官。(圖／女人大律師李怡貞臉書)

PO文貼出後許多網友大讚：「讚，說出我心裡話」、「欣賞律師敢言」、「太酸了，可是我喜歡」、「妳不怕被出征嗎」、「這一齣比連續劇還精彩」、「這一篇發文究竟是褒還是貶啊XD」、「最受傷的是2個女兒，為父的背叛家庭又公然說謊，情何以堪」；但不少王必勝支持者也出征大罵李怡貞蹭流量，看顏色才罵人，甚至揚言退讚。

稍後李怡貞也再度PO文反擊謾罵者，表示她知道現在很多人介於要不要退追蹤的抉擇，若有人有這個困擾，她一律建議直接退追蹤，不然之後還會有覺得更為難的時候。