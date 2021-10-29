萬華是台北市很早發展的地區，剝皮寮街區、龍山寺、華西街，各自承載了市民們數不盡的記憶。「兩喜號」這家百年傳承的經典老店，相信大家都不陌生，他們用不平凡的手藝，帶給每位饕客最樸實的好味道。總統蔡英文日前接受CNN專訪後，當起觀光大使，親切偕同CNN新聞團隊，前往萬華兩喜號用餐，還參拜龍山寺，更向CNN記者介紹五倍券，行銷台灣。

設立於1921年，現在當家的小老闆，決定接手這間家族老店時，放下了他最喜愛的音樂事業，轉而投注心力與創意，結合了傳統美味與文創概念，成功將兩喜號推展成萬華地區的代表美食之一。「一碗兩喜，百年獨味」是小老闆對兩喜號的寄望，也融合了家族傳承百年的堅持。

蔡英文接受CNN專訪，並偕同CNN新聞團隊至萬華龍山寺參拜。（圖／總統府提供）

美國有線電視新聞網（CNN）昨（27）日刊登總統蔡英文專訪內容後，蔡總統當起觀光大使，近日親偕同CNN新聞團隊走訪萬華，到百年名店兩喜號用餐。

從餐桌上可見，炒米粉和魷魚羹，總統蔡英文：「這間餐廳是從這道料理起家的，這就是為什麼在這邊會面意義重大」。話說著說著，蔡總統也不忘向外國記者介紹起了5倍券，外國記者也邊聽邊點頭。

除了進百年名店用餐，蔡總統也親自走訪有百年歷史的萬華著名地標龍山寺，沿途也受到不少民眾熱烈歡迎，紛紛高喊「總統好！」，蔡總統也向民眾揮手致意。並向民眾喊話：「謝謝，謝謝，要健康哦」。進廟後，廟方也向蔡總統介紹龍山寺的歷史，蔡總統也饒有興致的聆聽，並和CNN記者一起雙手合十參拜。