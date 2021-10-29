一項大型臨床試驗表明，一種用於治療強迫症的廉價抗抑鬱藥「氟伏沙明」(Fluvoxamine)，有助於降低新冠肺炎高危險患者的重患住院風險。該研究發表在著名醫學期刊《刺胳針》(The Lancet)上。

科學警報(Science Alert)這種藥物用於治療強迫症已近30年，算是常用藥物，現在研究人員發現，它有不錯的抑制發炎的能力，這也就能應用在新冠肺炎重症的抑制感染。

加拿大、美國和巴西研究團隊表現氟伏沙明可能是不錯的新冠肺炎用藥選擇，除了對抗發炎以外，它足夠普及與廉價，為期 10 天的療程僅需約4美元（約130元新台幣），這對不太富裕的國家來說，相當重要。

明尼蘇達大學傳染病科學家大衛布爾瓦( David Boulware)博士表示：「這種藥的好處之一是它具有已知的安全性。」

研究團隊在巴西進行了近1500 名患者的臨床試驗，大家知道巴西的疫情一直很嚴重。現已知接受氟伏沙明的患者惡化成重症的比例顯著降低，住院與必須長期看護觀察的機率降低了三分之一。與對照組比較，只服安慰劑的患者有12人不幸離世，而接受氟伏沙明治療的患者沒有1人死亡。

不過，它的副作用會令一些患者難以忍受，據《泰晤士報》報導，目前對它的正確劑量的問題仍然存在，一些患者因難忍副作用而私自停藥，造成實驗上的缺失。

據公開資料的說明，氟伏沙明的副作用有失去食慾、失眠、無力、注意力降低、便秘、噁心、腸胃不適等。

另一個研究課題是，目前尚不清楚氟伏沙明在「已接種疫苗的患者」效果如何，因為先前做的試驗對象是未接種疫苗的患者。