2012年6月18日凌晨，平靜的桃園市某大樓，一聲巨響，43歲謝姓男子墜樓身亡。警方進入住處調查身分，竟在屋內發現身中十多刀慘死的陳姓女子，最驚悚的是，陳女胸前「被挖開」，員警循血跡在流理台赫然看到擺放整齊的女性雙乳與乳頭，慘絕人寰的割乳殺人案，才被揭發。

這起駭人聽聞的割乳雙屍案，發生在平鎮的集合式公寓大樓，凌晨1時30分左右，社區警衛突聽見劇烈撞擊聲，驚見住在該棟10樓的謝姓男子墜樓身亡，連忙報警。

警方獲報趕往，警衛向警方表示，謝與39歲陳姓女子同居，前晚深夜11時許，警衛還曾見到陳女返家，員警前往10樓謝男住處叫門，卻無人回應，找來鎖匠破門，才在屋內臥室找到陳女遺體。

然而，現場驚悚畫面，卻讓到場員警毛骨悚然。原來，陳女陳屍臥室床上，喉部疑遭尖刀猛刺10餘刀，運動內衣也被掀起矇臉，雙乳不翼而飛，大片傷口像是被開膛挖開般。驗屍經驗豐富的資深刑警到場，也被眼前景象震懾，立即拉起封鎖線調查。

警方在廚房流理台上驚見擺放整齊的女性雙乳以及乳頭。（示意圖／Shutterstock）

這時，員警循血跡一路找到廚房，在流理台上，看到兩團肉，正是被切下、滲血的乳房，一旁還留有疑似被菜刀切斷的2枚乳頭。

經調閱監視器以及現場跡證鑑識，證實無第三人出入命案現場，研判是謝先持水果刀殺陳女後再割乳，最後畏罪跳樓。但到底是什麼情愛糾葛，竟要割乳、切乳頭，再詭異地整齊擺放在流理台？

警方調查，失業的謝姓男子患有重度精神方面疾病，家裡有大量精神疾病藥物。2年多前，他與在汽車旅館任房務清潔的陳女交往同居，2人都離過婚。

命案約1周前，謝懷疑女友有意分手，曾強搶陳女手機查看通聯、簡訊。陳或許有意疏遠，手機被搶後，連日都暫住在親戚家；警方訪查，命案前幾天，謝為了挽回女友，曾與母親登門求陳女回家，豈料才幾天後就了結自己和陳女性命。檢警研判，謝疑似突然病發，才趁陳女熟睡時殺人。

然而，既已殺人，為何割乳？犯罪心理學者曾分析該案表示，若是女子死前割乳，是為折磨致死；若死後才割，則是洩憤，代表感情糾葛種下嚴重殺機。

此外，乳房、陰莖分別是男女重要性器官，曾親密過的愛人若反目，可能朝性器官下手。學者說，若移情別戀引起殺機，「我得不到的（性器官），別人也休想得到！」這種犯罪心理很普遍，此犯罪者會選擇性器官下手，而非砍手腳，因手腳並無任何感情意涵。但真正的動機，因謝並無留遺書，真相隨他的墜樓了結，早已石沉大海。

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※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。