被譽為「娃娃影后」的一代影星李菁，17歲就奪下亞洲影展影后寶座，年紀輕輕就擁億萬身家，但晚年卻敗光家產淪淒涼下場，最後孤獨死在家中，屍體腐爛發臭才被發現，讓外界也感嘆怎會淪落至此。

李菁本名李國瑛，小時候就對電影有興趣，國中畢業後她不顧父母反對，報名邵氏所屬的「南國實驗劇團」招考，據悉當時報考人數超過兩千人，但因為清新外表和出色表演天份，讓她幸運被錄取，和方盈、江青、鄭佩佩、秦萍等人成為同期同學。

在訓練班期間，李菁就客串演出《梁山伯與祝英台》與《玉堂春》，結業後與邵氏簽訂8年合約，接連演出電影《血手印》、《寶蓮燈》、《文素臣》，不過都擔任配角，直到接演電影《魚美人》，不僅是她第一次擔綱主演，還一人分飾兩角，讓她因此爆紅，她也以此片獲得亞洲影展的影后寶座。

當時的她還未滿17歲，但因為五官精緻被封為「娃娃影后」，此後受到邵氏力捧，一連為她開拍不少新片，聲勢不斷竄升，作品票房屢創新高，還連續3年被評選為國語片十大明星，是當時台港兩地最搶手女明星之一

李菁因五官精緻被封為「娃娃影后」。(圖／翻攝自東網)

據了解，她當時透過投資、拍戲賺一大筆錢，坐擁半山4000呎超級豪宅，才20幾歲就擁億萬身家，名利雙收，還和相戀10年男友雷覺華訂婚，未料結婚前夕男友因心臟病過世後，讓她深受打擊，逐漸減少作品產量，沒過幾年母親也病逝，在雙重打擊下，1985年宣布息影。

之後港媒也指出她離開影壇，就轉去投資股票，卻因投資失敗又好賭，最終敗光所有家產，後又因付不出房租，被房東告上法庭。2018年她被發現陳屍在香港家中，消防員破門而入時，發現她身體已經嚴重腐爛，發出惡臭，估計已死去多天，享壽69歲。

因為李菁家人沒辦法及時趕來處理後事，不少圈內好友不忍看她屍體放著，林青霞、邵音音、徐小明等影星都出面表明，願意幫忙出喪葬費。據悉，李菁晚年罹癌，雖曾做過化療，但身體狀況逐漸變差，生病時也沒有親人照顧，最後孤獨死去，過世多天才被發現，令人不勝唏噓。

而林青霞在去年《鏡前鏡後》的新書中，也分享在李菁過世前2個禮拜，曾和李菁見面，希望替她解決財務問題，當時李菁因為動完乳癌手術，手無法排水，因此手臂相當腫脹，還拄著拐杖走路，走起路一拐一拐，全身就像豆腐要散掉一樣，她也說到自己的錢不是買股票輸掉，而是慢慢花光，看著她現在變這樣，讓林青霞內心充滿無限感慨。