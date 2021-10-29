上班族每人都有一個專屬的勞退新制帳戶，雇主會按月提撥6%的薪資到勞工個人退休金帳戶，其實，只要多做一個動作，向人資部門表示要申請勞退自提6%，即可以讓自己的退休準備金加速累積，不僅能強迫儲蓄，甚至還具節稅效果。

勞工退休後除了可以領取勞工保險老年給付外，還有勞工退休金可以領，勞動部表示，勞退新制民國94年上路後，讓勞工即使轉換雇主，工作年資也可以合併計算，並由雇主每月幫勞工提繳至少工資6%的退休金到勞工之個人退休金專戶存儲，另外，勞工也可以在工資6%的範圍內，自願提繳退休金。

勞動部指出，雇主及勞工提繳至個人退休金專戶之金額，由政府統籌投資運用，每年分配投資收益，且勞工在退休時享有不低於銀行2年定期存款利率的保證收益。如果以一般勞工工作年資25年、工資4萬元、薪資成長率1%、投資報酬率3%來試算，60歲即請領退休金，一次領約可領121萬餘元，月領則有約5900元，如果年資愈長，可以領到的金額就會更多，且因勞工退休金個人專戶仍持續參與投資收益分配，因此，月領金額將持續成長。

對於自提的部分，勞動部也一再強調自提退休金好處多多，例如可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內提繳退休金，也可以隨時停止自願提繳，保有相當高的彈性，例如打工族的青少年，或是剛入社會的小資族，都可以小額提繳的方式，為自己多存一些退休金，如果覺得目前手頭比較緊，可以先提3%，甚至1%都可以，等到手頭寬裕時，就可以將提繳率提高到5%，或是上限的6%，不過，提繳率的調整也不能太頻繁，1年內以2次為限。

自提真的有差嗎？根據《工商時報》報導，安本標準投信總經理簡幸如分享自己提撥勞退新制退休準備金的成果時表示，她從民國95年7月開始參加勞退新制，當時只是再多自提6%，今年3月心血來潮去查了一下自己的帳戶，看到金額的當下也嚇了一跳，「 居然已超過400萬元！」，而且自提6%的部分薪資還有「免繳所得稅」稅負的優惠，在與同事分享後，立刻就有同事跟進申請自提6%勞退金。

有意願自提退休金的上班族，可以向人資單位或雇主表達，填寫「勞工退休金提繳申報表」向勞保局申報後，即會每個月直接從薪水裡扣除自願提繳的金額繳給勞保局。而自願提繳的退休金金額，還可以從當年度個人綜合所得總額中全數扣除。