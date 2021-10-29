女神男神呼喚你！花錢起手式來臺中購物節 3億現金天天抽/圖片來源:中時新聞網

女神謝金燕、奧運奪牌柔道選手楊勇緯，邀你來臺中花錢買快樂！第三屆「臺中購物節」已於10月10日正式開跑，剛好搭上五倍振興券熱潮，廣邀全國民眾到臺中消費之外，市府還推出3億元現金獎項，讓民眾天天抽，最大獎還能抽千萬好宅！

第三屆「臺中購物節」於即日起至12月9日舉行，活動目的為帶動經濟發展，由於前兩屆的舉辦成效良好，因此臺中市長盧秀燕盼望本屆也能有更好的效果。為了吸引全臺民眾前往臺中消費，臺中市府這次大手筆編列3億元，推出好禮四重送及加碼送！

好禮四重送分別為天天抽一千組5000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組100萬元，最後壓軸再抽出千萬好宅。加碼送則是特別針對臺中市民專屬抽，包含每週額外加碼2組10萬元獎項、每月額外加碼1組100萬元獎項，都只限定臺中市民得獎；臺中購物節FB粉絲團也有活動，就是現金中獎得主只要在FB粉絲專頁留言並tag3位好友，就可參加週週抽iPhone的活動；最後，這次還特別與臺北富邦銀行合作「消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會」，在「富邦專區」商店消費，登錄金額就能以5倍計算，意即消費100元就有一組抽獎序號，可以大大提升中獎機會！

那麼該如何獲得抽獎資格？民眾只要在活動期間，於臺中市內店家消費(實體店家、電視購物、線上購物、電商購物平台、行動支付平台)或購買臺中十大伴手禮、農特產品，並下載臺中購物節APP，登錄活動期間的有效發票(參與本活動免用統一發票店家須取得收據)，消費金額每累計500元即可獲得1個抽獎序號；若是在購物節合作之優惠店家消費，登錄發票金額直接以3倍計算，也就是只要消費167元即能獲得一組抽獎序號！

眼看疫情趨緩，再加上五倍振興券的加持，相信經濟復甦就在不遠處！假日不妨去臺中安排購物行程，有的買又有的抽，自行將五倍券放大，確實體現花錢買快樂的感受！