日常生活常會有莫名出現脹氣的情況，雖大多無傷大雅，但就是讓人很不舒服，也不知道該如何解除。對此大灣健全診所家醫科王威傑醫師指出常見原因供民眾參考，並透過生活的改善加以避免，也分享脹氣當下可以如何改善，以及甚麼情況需要就醫。

●脹氣和腸胃有關，可從腹脹位置初步辨別

王威傑醫師表示，腹脹在診斷上會先從臟器位置初步了解可能原因，看是何處出了問題。若將腹腔以肚臍為中心分為九宮格來看腸胃路徑，胃部主要跨足包括了左上腹、中上腹，腸道則主要包含了中腹及下腹。

腹脹問題較嚴重時，往往也會伴隨著腹痛，一樣可先從位置來看。不過腹痛未必是脹氣，因此也需經由醫師診斷，看是否由脹氣而起，包括可從常見的三大因素了解，過量進氣、排空太慢、產氣過多，民眾也可從此方向初步評估，避開相關風險。

●為什麼會脹氣？醫指常見３大因素！

王威傑醫師指出，在過量進氣、排空太慢、產氣過多三大脹氣風險因素中，各可細分幾項原因。

(圖/今健康提供)

1.過量進氣：

過量進氣指得是吃進的氣體過多，常見因素包括了飲食過快、鼻涕倒流、氣泡食物等。一般正常的吞嚥難免會吃進一些空氣，狼吞虎嚥、飲食過快容易吞下更多的氣體。而如同緩慢的吞嚥，也會吞下許多氣體，睡覺時也會出現。氣泡食物則如氣泡水、碳酸飲料、啤酒等，這些本就是氣體相當多的飲品。

2.排空太慢：

排空太慢指得是因某些因素，使得腸胃功能動作緩慢，進而造成排空較慢的問題，主要可分成病理性、功能性、慢性便秘等。病理性如糖尿病、巴金森氏症、全身性硬皮症等皆有可能引起。功能性則如腸躁症，主要與情緒、壓力等非疾病因素有關，因此患者也常見會有失眠、憂鬱、焦慮等問題。慢性便秘則常見於缺乏運動、曾腹部手術，或服用精神科藥物、嗎啡類止痛劑、降血糖藥等部分藥物族群。

3.產氣過多：

產氣過多主要因食物所起，指得為吃下的食物本身不帶有氣體，但容易在體內產氣，包括了不耐症、油脂食物、可發酵短鍊碳水化合物等。不耐症如乳糖不耐症、果糖不耐症、麩質不耐症等，這些類型的族群會對乳糖、果糖、麩質類食物易有消化不良的情況便容易產氣。

而油脂攝取過量也會有脹氣的情況，例如以大量油脂為主要熱量來源的生酮飲食。可發酵短鍊碳水化合物則如牛奶、奶油、冰淇淋，或黃豆、紅豆、綠豆等豆類食物，或是杏仁、腰果、開心果等堅果類食物，以及過熟的香蕉、芒果、西瓜等較甜的蔬果。

(圖/今健康提供)

●脹氣３情況盡早就醫，慎防腸癌等疾病！

王威傑醫師提醒，雖然脹氣大多無傷大雅，但也可能因疾病引起。提醒民眾，除了不舒服到需要就醫外，也特別留意晚上不適到醒來，因為這不見得是脹氣，也可能是腹水或其他問題，特別是只有在半夜躺下時更需留意。

另外，若以前沒發生過脹氣，但在50歲之後經常發生，也需特別注意，因為非病理性因素，一般而言在50歲以前也會有，若50歲之後才出現，則需合理懷疑可能和疾病有關。

除此之外，若有出現其他合併症狀也需注意，包括了腸胃道出血、體重減輕、胃口不佳、發燒。伴隨腸胃道出血可能起因於腸道腫瘤、腸道憩室。體重減輕、胃口不佳為常見和腸胃道、肝膽方面的癌症有關。發燒則必須排除感染或腫瘤。

(圖/今健康提供)

●脹氣當下該怎麼辦？醫教４招有助改善！

脹氣發生當下的改善方式，許多人會塗抹薄荷醇類的民生用藥，王威傑醫師表示，此方法確實可以緩解不適，因為薄荷有助舒緩腸道痙攣、麻醉神經，因此可以緩解腹脹、腹痛等不適。但不適舒緩並不代表根本問題獲得改善，後續仍需觀察是否有不適的情況，評估是否就醫。

其他也建議可以嘗試蹲姿、按摩腹部、適度行走等方式改善。蹲姿如蹲式馬桶般，其主要透過姿勢改變腸道路線，使其暢通。順時鐘按摩腹部、適度行走則有助將腸道的氣體更順暢運行些。不過這３種方式能改善的脹氣為下腹、偏向腸道末端的脹氣，才較有可能將氣體排出，若脹氣位置較為上方效果有限。

除此之外，也建議當下停止進食，以避免脹氣的不適加劇，當日也可以暫時適度的禁食一至兩餐。適度攝取益生菌，也可以幫助改善因產氣過多的所形成的脹氣。若上述這些方法都無法改善，便是建議就醫為佳，可透過有助排氣的藥物進行改善。

●避免脹氣纏身，細嚼慢嚥等改善助預防！

在預防脹氣上，王威傑醫師表示，主要先以避免風險因素為主，例如細嚼慢嚥、避免過多的產氣或氣體食物、放鬆心情、多運動等。也建議會脹氣的民眾，可透過日常觀察等方式，避開前述的三大風險。例如發現自己喝牛奶會脹氣，便盡量避免，營養方面可從其他食材攝取。而若有相關疾病，也應積極治療並妥善控制，以防脹氣造成不適，例如鼻竇炎形成鼻涕倒流，進而吞下過多的空氣。