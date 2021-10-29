「顧好胃、人不老」，聽似一句廣告詞，但消化系統裡的腸道益生菌，的確攸關人能否健康長壽。研究發現，百歲人瑞除了規律的生活方式、好的睡眠和飲食習慣之外，腸道益生菌的生態，明顯和一般人不同。

人體的腸道擁有自主的神經系統，可以獨立運作，因此被稱為「第二個大腦」。第二個腦主宰的是人體的腸神經系統（enteric nervous system），也是我們能夠維持健康長壽的關鍵。

人的細胞總數10兆多，但全身微生物菌超過100兆。高達95％的微生物菌存在於腸道，由於多數的免疫細胞也生活在腸道，因此腸道菌的健康攸關人的免疫力，是抵抗疾病時的重要武器。

●研究：人瑞擁有獨特的腸道益生菌生態

日本慶應大學7月發表在《自然（Nature）》期刊的研究發現，百歲人瑞的腸道菌含有一種名為「isoalloLCA」的次級膽酸（secondary bile acids），有助於促進腸道健康，進而享有長壽人生。

次級膽酸是膽汁成分—膽酸的一種，肝臟製造出初級膽酸，經過腸道菌代謝之後，就會產生次級膽酸。如果腸道有壞菌，這些次級膽酸會產生自由基，傷害腸道黏膜，進而提高致癌風險。

這項研究比較3個年齡族群的腸道菌相，分別是均齡107歲、85～89歲、以及21～55歲，結果發現百歲人瑞組含有的次級膽酸isoalloLCA，明顯高於其他2個族群。研究也發現，isoalloLCA可抑制腸道的壞菌生長。

腸道菌相一旦失衡，人容易早衰老化，影響健康。(圖片來源 / Shutterstock）

●好的腸道菌組成 延緩認知退化、減少發炎

早在一個世紀之前，俄國微生物學家梅契尼可夫（Elie Metchnikoff）就發現優格裡的乳酸菌可延緩人體認知功能的退化。2017年法國農業糧食研究所（INRAE）從實驗老鼠的研究發現，年齡會造成腸道菌相改變，進而引起體內發炎。這個結果也適用在人類身上。

腸道菌生態的組成，和腸胃道狀態息息相關。當菌叢維持平衡時，可保護人體免於有害的發炎反應。但隨著年紀增長，腸道菌相會因為飲食與生活習慣的個別差異，而出現極大的變化。

2021年1月由《生物醫學（BMC）》出版的研究指出，BMI超過32.5的肥胖症病患，腸道菌叢的益菌減少，導致腸道的上皮細胞組織遭到破壞，進而誘發體內的發炎反應。

年長者的腸道菌叢生態，也面臨類似的威脅。隨著年紀增加，年長者容易發生腸道微生態失調 （Gut dysbiosis）現象，導致體衰、神經退化性疾病、胰島素阻抗、二型糖尿病、癌症、心血管疾病、以及阿茲海默等失智症。研究也發現，罹患肌少症的長者，腸道菌的狀態也相對較不健康。

●這些食物提供天然益生菌

能活到百歲仍很健康的人瑞，到底有哪些身體特質？台大醫院院長吳明賢在《康健雜誌》主辦的《2021高齡國際趨勢論壇「精準健康，活躍長壽」》的專題演講就提到，腸道菌相的好壞，除了先天基因，大部分還是跟後天的生活飲食習慣有關，像是運動、睡眠、心情，甚至有沒有頻繁使用抗生素和藥物，這些都是影響後天腸道菌組成的因素。

美國養老社區品牌Overturer也建議，許多食材都含有天然益菌，像是蘆筍、香蕉、菊苣（苦菜）、大蒜、菊芋、洋蔥，和全穀物。天然發酵食物也含有豐富益生菌，像是韓國泡菜、鹽漬泡菜、味噌、發酵黃豆餅（天貝）、康普茶等。