中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長的王必勝爆出婚外情，被週刊直擊與一位小15歲護理師多次出遊，甚至還產下一女，震驚各界。知名眼科醫師黃宥嘉昨(28日)在節目上評論此事，更加碼爆料王必勝老婆才貌雙全，不僅在公立醫院擔任主任一職，還是醫學會理事長，同時也揭開為何女醫師通常對另一半容忍性比較高的原因。

根據週刊透露，王必勝與妻子都畢業於台北大學醫學系，兩人從大學時代開始交往，王必勝也是眾人眼中的好丈夫好爸爸，而他的妻子不僅是保養得宜的美魔女，還在公立醫院擔任主任一職，事業有成。對此，黃宥嘉昨晚在《新聞挖挖哇》談到王必勝婚外情風波，也加碼爆料王必勝妻子不僅是公立醫院主任，還是醫學會理事長，令人佩服。

到底王必勝妻子是否對丈夫的外遇知情，尚且不得而知，但黃宥嘉就直言在醫界容忍比例高，特別是女醫師容忍性比較高，「為什麼容忍？是因為其實醫界相當保守跟封閉，就是比如說我自己講，我認識的眼科醫生其實離婚的很少，非常少，那所以一般來講如果你不會覺得這個是常態的時候，當你要跨出來做那個第一個人的時候其實你會很擔心，特別是王醫師的太太還是在醫界非常位高權重的，你想她都可以做到理事長，做到理事監事，表示她的學術能力跟社交能力都是相當受到肯定，她才能坐到這個位置。」

黃宥嘉更指出特別一點，那就是正宮妻子與王必勝是班對交往很久才結婚，換言之她對王必勝應該是有相當長的感情，「我覺得人有時候在交往久的時候會比較手下留情，這個手下留情不見得是愛情，有時候是親情還有對小孩子的責任感，所以特別是女醫師常常會在這邊對老公採取相當容忍度，在醫界蠻常見的。」