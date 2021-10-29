美國喜劇網紅Huey Haha以搞笑情境的小短片爆紅，在抖音、YouTube有百萬流量，現卻傳出他於日前過世，得年22歲，並留下一個2歲大的女兒，消息一出震驚各界。

Huey Haha是來自加州史塔克頓（Stockton）越南混血兒，他的抖音帳號擁有高達450萬的瀏覽量，可目前帳號已刪除，只留下訂閱數45.6萬的YouTube頻道。他的影片幾乎都是1分鐘以內的小短片，以自己為主角，沒有任何特效，一個人演出搞笑情境劇，目前最高流量的影片是一年多前上架、短短34秒的「When you try and fight the wrong guy（當你找錯對象打架）」，已經吸引過2703萬人觀看，6天前也才更新影片。

據外媒報導，Huey Haha的死因尚未公布，但他不只一次發布過有關躁鬱憂鬱的相關貼文或影片，因此外界猜測他可能有心理健康問題。

而Huey Haha去世後，留下一名2歲女兒，友人就在募資平台上替他發起募款，截至28日，已籌集3萬3329美元，這筆錢將用來支付Huey Haha的喪葬費用和幫助其女兒，噩耗傳出後，許多網友也湧入Huey Haha的社群平台哀悼。