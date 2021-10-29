日本一直是台灣人最愛的旅遊勝地，儘管物價、稅金較高，但福利制度規劃以及文化一直讓不少人羨慕不已。但日前有網友分享日本人在推特上秀出的薪資單，許多日本人看起來薪水很高，但實領只有約台幣32K左右，讓不少人看呆。

網友在PTT八卦版PO文表示，日本前天(27日)在推特上熱門話題是月薪，不少日本民眾也紛紛貼出自己的薪資單，有一名上班族月薪高達20萬500日幣(約台幣49.1K)，但加班費已經包含在裡面，再扣掉勞健保、就業保險3萬700，又扣掉稅金1萬3370元，最後實際拿到的只有13.8萬(約台幣34.5K)。

另一名已有10年資歷的40歲客運駕駛則是年薪350萬日幣(約台幣87.5萬)，但受到疫情影響，加上只有手握方向盤、車輛保養清潔才會計算工資的情況下，月薪僅剩20萬8500日元，各種保險稅收扣一寇，竟然被扣了8萬7920元，最後只剩下12萬580元，連台幣30K都不到。

原PO在文末表示「感覺日本底層也滿慘的」，並直言台灣比較幸福，薪資年年上漲，免稅額也不斷調升。文章也引發鄉民熱議，有人附和：「日本M型化也不是一天二天的事了」、「日本表面上光鮮亮麗，但貧富差距問題已經越來越嚴重」、「一堆日本宅還整天說要移民日本，說人家薪水高，完全不看他們勞健保還有稅金多重」、「日本國道客運司機薪水只有台灣公車司機一半，真慘」、「日本底層住的就是動漫畫會看到的兩樓公寓 一樓落地窗直接面對外面那種」、「13萬日幣在日本很慘，像在台灣領1萬5台幣」。

但也有人反駁：「覺得日本物價會高是你都去觀光區當觀光客，當然高」、「鍵盤日本人出來了，日本明明一堆超便宜的，有住過就知道」、「日本光房價就贏台灣了」、「日本的健保很多原廠藥有保，台灣的只保學名藥」、「日本光市容環境就贏很多了，住了也舒服」。