第26屆聯合國大會是中共進入國際社會的開始，也是冷戰時期新格局的里程碑。不過由於取得中國代表權的勝利來得太快，北京的官僚們顯得有些不知所措，只有毛澤東心情比較篤定，穩住了軍心，同時任命了才華揚溢的喬冠華擔任首任代表團長，並由他執筆撰寫中共在聯合國首篇演講辭。喬冠華這位擁有德國哲學博士學位的外交才子，據說是一手拿著茅台酒杯、一手執筆寫下這篇具有歷史意義的講辭。

第26屆聯大中國代表權投票結果出爐時，季辛吉正搭機離開北京。季辛吉剛走，總理周恩來就在人民大會堂召開緊急會議，討論聯大席位空出來之後，中國要如何應對。據參與會議的官員回憶，會中有2種看法，一是花了22年爭取中國代表權，現在正是揚眉吐氣的時候，應該立即前往參加；另一種看法認為，在還沒有充份準備的情況下，到聯合國與美蘇兩強坐在一起討論國際大事，時機可能還不太成熟，因此建議給聯合國秘書長回電，感謝他的邀請，很高興恢復了中國席位，但目前決定暫不派代表團去參加會議。

喬冠華面對媒體問他當下心情時仰頭大笑，有外媒形容他的笑「震碎了聯大議事廳的玻璃」，媒體拍下這張照片還獲得了著名的美國普利茲新聞獎。（圖／新華社）

正在討論時毛澤東召見工作人員，周恩來其他人轉往毛住處向他彙報說：「大家都認為這次聯大解決得乾脆、徹底，沒有留下後遺症。只是我們毫無準備。我臨時想了個主意，讓熊向暉帶幾個人先去聯合國，作為先遣人員，瞭解情況，再進行準備。」毛澤東聽了立即表示：「那倒不必嘍，馬上就組團去。」他說：「這是非洲黑人兄弟把我們抬進去的，不去就脫離群眾了。」他指示：「現在毫無準備怎麼辦？我講過，不打無準備之仗。我也講過，在戰爭中學習戰爭。現在請總理掛帥，抓緊戰備。最重要的是準備在聯合國大會的第一篇發言。」

第26屆聯合國大會以投票方式通過中國代權的「兩阿」提案後，中華民國駐聯合國代表周書楷即宣佈退出聯合國大會議程，並率團步出會場。（圖／中新社）

毛澤東當時虧顯得非常興奮，滔滔不絕地講了近3個小時，他還對當時形勢做了個比喻說：「1950年，我們還是『花果山時代』，你(喬冠華)跟伍修權去了趟聯合國。伍修權在安理會講話，題目叫做《控訴美國武裝侵略中國領土台灣》，控訴就是告狀，告玉皇大帝的狀。那個時候玉皇大帝神氣十足，不把我們放在眼裡。現在不同了，玉皇大帝也要光臨『花果山』了。這次你們去，不是去告狀，是去伸張正義，長世界人民的威風。第一篇發言就要講出這個氣概。」毛隨後即指定當時擔任外交部副部長的喬冠華擔任中國代表團團長。喬冠華接到重大任務，會後即閉門謝客，專心擬稿，據其家人回憶，他「一手端著茅台酒杯，一手奮筆疾書，寫就了新中國在聯合國大會上的第一篇發言稿」。

毛澤東欽點喬冠華擔任中共首任聯合國代表團長，據說喬冠華在家中一手拿著茅台酒杯、一手執筆寫下中共首篇在聯合國的演講辭。圖為喬冠華首次在聯合國以中國代表團團長發表演說。（圖／新華社）

代表團準備好將要出發前夜，毛澤東突然召見，他引用許多中國歷史典故分析國際局勢、中美關係與聯合國內部鬥爭，鼓勵代表團應有漢朝班超出使西域時「不入虎穴，焉得虎子」的勇氣。談到深夜時，毛澤東話鋒一轉，告知團員們他的「親密戰友」林彪已經不在了。當時林彪是中共黨中央副主席、軍委副主席，在外逃蘇聯途中於蒙古墜機身亡，毛說：「今年有兩大勝利，一個是林彪倒台，另一個就是恢復聯大席位。」

毛澤東在聯合國代表團出發前夕接見團員並鼓勵他們要有「不入虎穴，焉得虎子」的勇氣，同時也透露了林彪叛逃在蒙古墜機死亡的消息。（圖／中新社）

聯大10月25日投票確定由中共獲得中國代表權，北京臨時組織的正式代表團在11月15日才抵達聯合國大會會場。帶隊的喬冠華走進聯合國會議大廳 ，立刻成為媒體焦點，代表團成員在「China」牌子後依次落座，記者蜂擁而上提問道：「喬團長，你能不能講講你現在的心情？」喬冠華聞言豪邁地仰頭大笑，略停頓了一會兒才說：「我現在的心情不是已經回答了你的問題了嗎？」喬冠華仰頭大笑在聯合國這個嚴肅的外交場合是極罕見的場景，有外媒形容他的笑「震碎了聯大議事廳的玻璃」，當下媒體拍下照片則獲得了著名的美國普利茲新聞獎。

喬冠華在演講過後，各國代表趨前恭賀，排起了長長的隊伍，喬冠華始終帶著極為亢奮的笑容。（圖／網路）

聯合國大會開始後，第26屆聯大主席、印尼籍馬利克致詞說：「這是一個具有歷史意義的時刻」。隨後有57個國家的聯合國代表登台致辭對中國表示歡迎，時間用將近6個小時。隨後喬冠華致辭，講辭中譴責了美國，也把蘇聯痛罵了一頓，隔天美國媒體出現一幅漫畫：美國與蘇聯駐聯合國代表坐在桌子邊做鬼臉，喬冠華把一桶菜湯潑在他們頭上。喬冠華發言之後，各國代表前往其座位前表達祝賀，排起了長長的隊伍。

喬冠華有3次婚姻，最後一次結婚時已60歲，比小他22歲的外交部翻譯官章含之結婚。當時因為子女反對，還把子女都趕出家門。（圖／網路）

喬冠華是江蘇鹽城人，家境富裕，自幼天資聰穎，16歲就考上清大哲學系，畢業後赴日本東京帝大修習哲學深造，但因參加日本共產黨的活動遭驅逐，後來轉往德國圖賓根大學，在23歲那出獲得哲學博士學位。他有過3次婚姻，最後一任妻子是擔任過毛澤東翻譯的章含之。在26屆聯大的高光時刻過後，文革鬥爭加劇，因為江青的關係，他被指為外交部當權派，遭紅衛兵批鬥，後來是毛澤東點名讓他恢復工作，出任中共第4任外交部長，此後喬投靠四人幫，也被迫公開批判周恩來。四人幫倒台後，喬因先前與四人幫的關係被隔離審查，至1982年才重獲人身自由，翌年因癌症去世。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！