只要用對方法，遇到對的貴人相助，財富自然就能源源不絕的湧入。想知道你的財富密碼嗎？其實每個人的生命靈數都藏有一道獨特的致富密碼，趕快跟著知名命理師沈嶸透過獨家的神準通靈生命靈數，找到屬於你的發財心法吧！

生命靈數計算指引。

▍命數1：強迫儲蓄

1號人的韌性很強，其實不管賺多賺少你們都有辦法過日子，只是生活品質上的差異而已。但是當1號人賺得多了，就會不想忍耐，賺多少就花多少，忘記要固定存錢的重要性，導致最後什麼資產都無法累積。建議1號人花錢要有計劃性，強迫自己每個月一定要存下固定金額，這對你們來說是最有效率的理財方式。

沈嶸老師的提點：強迫儲蓄難免會有一些痛苦感，其實正確的心態應該是「找到你真正的需求」，將錢花在刀口上，自然能夠留得住錢。這裡並不是要鼓勵大家過縮衣節食的生活，當收入提升，適當的提升生活品質是非常合理的，但你們也必須學習有錢人的精神：知道自己的每一分花費背後的目的。你們才能越來越有錢。

▍命數2：把握賺錢機會

2號人對於理財還算有一套，你們非常懂得未雨綢繆，不僅能將每一筆收入和支出分門別類，還能做好風險控管，例如：購買保險、設好投資停損點等。雖然這樣做很安全，但是對於財富累積的幫助仍然有限，若想要更快致富，就要懂得把握每一個對你有利的機會，第一時間就要勇敢投入，不要因為想太多而猶豫不決，這樣才不會與賺錢機會擦身而過。

沈嶸老師的提點：很多人在機會來臨的時候並不知道這是一個絕佳的賺錢機會，因為有些機會的好處在一開始並沒有那麼明顯，所以一般人往往會在想東想西的過程中蹉跎掉大好的時機點，讓機會從手中溜走，根本來不及等你想到萬一虧損了怎麼辦，相當得不償失。建議2號人不要想太多，有什麼就拿什麼，記得對宇宙釋放出YES的訊號，金錢才會被你吸引。

▍命數3：堅守用錢的原則

3號人理財上的變動性太大，很常會有為了一時的好惡就亂消費的情形，不斷的放寬自己的用錢底線，例如：原本設定好這個月要存五千元，為了要買喜歡的東西，就超支消費，導致最後只能存下二千元。這樣的習性讓你有時候存得到錢，有時候卻又月光，投資也容易失去原則。建議你們最好要堅守底線，不要輕易動搖。

沈嶸老師的提點：很多人以為只有賺錢要講求原則，其實就連用錢都是要設定原則的。不斷放寬底線，其實就等於沒有底線，該謹守的原則就要遵守，才不會讓自己暴露在風險中，等到要用錢的時候才驚覺錢竟然不知不覺的溜走了！

▍命數4：精進專業技能

4號人在理財上通常沒有太大的問題，因為你們非常在乎安全感，所以平時就養成積少成多的理財習慣，累積財富對你們而言是一種本能。但如果想要賺得更多、更快，就要精進自己的專業技能，尤其是事業上要積極提升自己的重要性，才不會變成被人忽略的小螺絲釘。只要你們願意專注做到最好，就有走上大富大貴的可能。

沈嶸老師的提點：再怎麼會理財都有其侷限性，當你沒有專業技術的支援，就難以「開源」，錢賺的永遠只有這麼多，當然無法走上致富的道路。4號人大多已經具備各種經營財富必備的條件，就只差擁有強烈的個人特色和能力，只要你們開始積極進修、提升自我，相信很快你們就會發現財富累積的速度正在持續加快。

▍命數5：設定目標 強化動力

5號人在賺錢這方面非常需要透過動力來驅使，只要有個目標或誘因，你們就很懂得尋找讓自己賺更多錢的管道，不斷讓財富累積，這個目標有可能是某個競爭對手或是你非常想得到的東西。如果缺少明確的目標，你們對賺錢就會顯得意興闌珊，每天不知道自己在忙什麼，甚至有變成躺平族的可能。建議沒有目標的5號人，要趕緊設定一個階段性的財富目標。

沈嶸老師的提點：沒有目標的人是守不住財富的，即使一時看似擁有不錯的經濟基礎，但是一段時間後財富的累積就停滯了。因為在宇宙中，金錢的能量具有流動性，它們會受開心、積極和渴望財富的人所吸引，所以想要更有錢，保有對成功的動力是絕對不可或缺的條件之一。

▍命數6：找厲害的人幫你打理

6號人很在乎人情，喜歡賓主盡歡的感覺，但也容易因此而衝動消費，在財富上缺少了精打細算的細心。例如：跟專櫃小姐感情很好，為了要讓對方賺業績，買了許多自己不需要的東西。建議你若想成功致富，要找個替你瞻前顧後、評估把關的人，跟他們培養信任關係，再把錢財交由他們打理，幫你控制預算，或是給你專業的理財建議。

沈嶸老師的提點：「與人的關係永遠要擺在利益前面。」只要經營好人際關係，讓大家都喜歡你，尤其是得到金貴人的支持，即使你不是很精通理財，也會有人指引你正確的方向，助你走向發財的道路，這是我的親身體悟，因為我就是靠著照顧我的徒兒和幹部，才能集結眾人的支持力量，而有了今天的成就和財富。

▍命數7：積極驗證你的想法

7號人頭腦精明，對於賺錢、累積財富有很多的構想和理論，但你們卻不一定會積極的去驗證可行性。建議你們要將計劃付諸行動，從中去觀察自己的邏輯是否正確、想法是否可行，一旦發現不適用就趕快丟棄，去學習更新穎的理財智慧，讓你們的思維隨著市場的日新月異而提升，你們非常有機會置換成有錢人頭腦，真正成為有錢人。

沈嶸老師的提點：雖然你們很有想法，但很多時候你們的實戰經驗不足，即使有人告訴你們一條可靠的道路，你們也不一定覺得對方是對的。既然如此，不如用自己的行動來證明自己的想法，在執行過程中不斷的調整、修正，也比你一個人說得頭頭是道來的強，「行動力」是幫助你們致富的一個催化劑。

▍命數8：專注將本業做到最好

8號人只要勤奮努力、堅持到底，加上本身渴望賺錢的決心，很容易把本業做到非常優秀，從本業賺到豐厚的收入。但到了一個程度後，你們很容易不滿足於現狀，希望賺得更多、更快，而進行風險大的投資或一些投機的賺錢方式，雖然並不是不可行，但進行高風險投資需要保持平常心，但是你們很容易因為得失心而栽跟頭，因此損失了一些錢財。

沈嶸老師的提點：我一直告誡我的徒兒們不要起貪念，凡是心念上有攀、有圖、有貪、有偏，即使爬上了高位，最後也會跌得很快。我們經常可以看到一些名人，為了追求快速進財而胡亂投資生意，最後慘賠收場的例子。追求財富並不等於貪，但是要尋求正確的賺錢管道，財富才能穩定累積。

▍命數9：找到你的天命

9號人要留意有花大錢省小錢的情形，而賠上累積多年的錢財。建議9號人在投資時不僅眼光要精準，更要保持耐心，有時你們容易看到別人賺錢就心急想跟風，其實每個人都有自己的天命，別人適合的不一定能套用在你身上，重要的是你們必須找出適合自己的賺錢模式，待天時、地利、人和都到位，賺錢的靈感和管道自然就會出現。

沈嶸老師的提點：天命是什麼？天命就是上天發給你的賺錢執照，雖然一般人無法用通靈知道自己的天命，但是這裡我可以提供一個問題給大家思考：「你覺得你現在是活出使命，還是活出天命？」使命感不過就是一種責任，難以持久，一旦責任消失，你的動力也就消失了，但是天命是做你靈魂真正開心，又能讓你發揮天賦的事，想要賺錢，當然是用天命最快。