英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）今天表示，英國預期中國國家主席習近平不會到蘇格蘭參加COP26氣候峰會，中國已表明會派氣候變化事務特使解振華與會。
路透社報導，COP26（聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議）將於10月31日登場。吳百納今天在紐約聯合國總部告訴記者：「中方已表明將由主要氣候協商人員解振華代表。所以就我們的理解，習近平主席不會來。」
吳百納說：「作為地主國，我們一直非常清楚表示歡迎所有人參與，但得是親自出席。」吳百納還說，全球約有140名領袖預計前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加峰會。
中國是當前全球最大溫室氣體排放國。
現在科學家警告全球暖化已逐漸瀕臨失控，這次COP26會議的目的是希望全球採取更有野心的行動、撥出更多經費來對抗氣候變遷。（譯者：楊昭彥）1101029
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