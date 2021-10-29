美股收高239點 標普、那指再創新紀錄 06:352021/10/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股收高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於最新一輪大企業財報表現亮眼，抵銷美國第3季經濟成長數據令人失望的情緒，華爾街股市主要指數今天收高，標普、那指刷新紀錄。 道瓊工業指數上漲239.79點或0.68%，以35730.48點作收。 標準普爾500指數揚升44.74點或0.98%，收4596.42點。 科技股那斯達克指數勁揚212.28點或1.39%，收15448.12點。 費城半導體指數上漲78.54點或2.34%，收3438.83點。（譯者：楊昭彥）1101029 《國際金融》礦業股拖累 歐股收低 《鋼鐵股》世紀鋼Q4業績穩當 全年營收攻百億元新高 #點或 #收高 #標普 #那指 #上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》鋁銅油鐵媒等資源股重挫 恆指開高走低 11:422021/10/28 財經 美企兆元俱樂部成員增 恐非好事 04:102021/10/28 全球財經 《日股》晶片股拉不動科技族群 日股收黑 15:402021/10/28 財經 廣告超賺 Alphabet獲利再創高 04:102021/10/28 全球財經 《台北股市》外資不買了 三大法人賣超75.89億元 15:062021/10/28 財經 三星上季營收創新高 19:192021/10/28 財經 《期貨》三大期指全面開低 11月台指期跌55點 09:092021/10/28 財經 恒指開盤漲19點 李寧配股開盤跌逾6％ 10:392021/10/28 財經 《美股掃瞄》標普500指數 失守歷史高點 08:522021/10/28 財經 《日股》信心受損 日股晨黑 12:162021/10/28 財經 高價股領銜主演 15檔飆天價 04:102021/10/28 財經要聞 國際熱門新聞 美貿易代表形容美中關係一觸即發 盼緩和緊張 - 國際 - 中央社 世衛：歐洲新冠疫情增溫 距疫情結束路仍長 - 國際 - 中央社 新疆超美4000年木乃伊公主身世曝光 跨國團隊有驚人答案 - 國際 孟晚舟效應發酵 美國務院前官員：北京正祭出人質外交 - 國際 刺胳針：廉價抗抑鬱藥氟伏沙明 可降低新冠重症風險 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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