由於最新一輪大企業財報表現亮眼，抵銷美國第3季經濟成長數據令人失望的情緒，華爾街股市主要指數今天收高，標普、那指刷新紀錄。

道瓊工業指數上漲239.79點或0.68%，以35730.48點作收。

標準普爾500指數揚升44.74點或0.98%，收4596.42點。

科技股那斯達克指數勁揚212.28點或1.39%，收15448.12點。

費城半導體指數上漲78.54點或2.34%，收3438.83點。（譯者：楊昭彥）1101029