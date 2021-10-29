線上零售業年度最大盛典雙11強勢登場！momo富邦媒(8454)宣布11月1日正式吹響2021《雙11超狂購物節》開跑號角。

今年momo雙11豪氣大手筆，擲出111.1萬紅利金超狂大獎回饋消費者，超人氣組隊賺回饋活動不缺席，最高3.5%有感回饋創歷年新高。總價千萬的PORTER獨家商品，一元銅板價就能加購帶回家。

美食、影音業者也來助陣，超過11萬份達美樂披薩套餐、鮮茶道榛果摩卡、YouTube Premium 3個月免費序號等好禮大方送，這次富邦媒與32家銀行合作，最高回饋22%。

衝刺雙11買氣，11月1日起，momo雙11暖身慶首波強推「八大品類日」，早鳥再加碼天天抽超人氣遊戲主機PS5。

今年momo雙11特別規劃一系列直播節目輪番承接人氣，11月6日首發「暖身購6hr不間斷直播」，11月10日「雙11特派員帶逛直播」、「YouTuber直播大亂鬥」接續登場，歷年掀起活動高潮的「momo 11.11狂歡晚會」將於11月11日晚間19:30盛大登場，由金鐘紅毯主持人黃豪平領軍嗨翻天。

繼去年雙11交出亮眼佳績，2021年momo將以超越歷年的好康活動，加上消費者對於網購雙11的期待，以期再創佳績。

momo今年更號召逾2萬個品牌共襄盛舉，像是ASUS、dyson、ECOVACS、雅詩蘭黛、蘭蔻、adidas、幫寶適、ARIE、正官庄、FUJI、湛盧咖啡等品牌皆加入歡慶陣容。

momo同時祭出多項雙11限定驚喜價商品，挑戰全年最低價，如幫寶適一級幫黏貼尿布2箱組單片6.4元起；FUJI摩煥時光按摩椅現省破30000；adidas Stan Smith休閒鞋活動價1111元；Gap LOGO連帽外套811元；雅詩蘭黛小棕瓶重磅囤貨組刷momo卡加碼10%回饋；dysonV11大全配吸塵器旗艦款限時17900元；科沃斯N9+自動回洗掃拖機器人現折近萬元等。

另外，momo回饋好禮也很給力，11月11日 momo全通路不限金額下單，就有機會帶回「111.1萬紅利金」大獎，11月11日歷年歡呼聲最高的組隊賺回饋，今年亦創歷年新高，最高送3.5%回饋。momo粉最愛的搶紅包活動不缺席，11月1日起每日指定時段狂撒百萬紅包，100%中獎率。

momo也祭出深受消費者喜愛的時尚品牌PORTER獨家商品，11月9~11日總價千萬的PORTER經典零錢包、真皮鑰匙圈，1元銅板價就能加購擁有。

momo雙11也齊聚銀行夥伴、支付業者攜手合作，台北富邦銀行、國泰世華、玉山、台新、花旗等32銀行最高回饋22%；momo卡筆筆5%回饋無上限，TOSHIBA 東芝、舒潔、THERMOS 膳魔師、tokuyo、雅詩蘭黛、蘭蔻等千大品牌更享有最高10%回饋無上限；此外，11月1~13日刷momo卡單筆消費滿1111元，登記再領150 momo幣。使用LINE Pay付款享最高回饋11%。

momo雙11暖身慶11月1~8日首波推出「八大品類日」打頭陣，八大品類日好康包含11月1日爆殺3C日專屬獻禮二選一；技嘉全品項抽iphone 13 Pro Max天峰藍。11月2日家電下殺日震撼5折起。11月3日美妝女神日最高回饋20%。11月4日家居餐廚日狂殺1折起再抽iPhone。11月5日用婦幼日抽iPhone 13 Pro。11月6日流行時尚日加碼送11%momo幣。11月7日健康樂活日1折起，最高再享22%回饋。11月8日美食吃貨日全場1.1折起。

2021年momo雙11系列直播輪番承接人氣，11月6日「雙11暖身購」6小時不間斷直播節目首發登場，晚間18:00至24:00由momo購物專家領軍狂歡，橫跨服裝、精品、美妝、保健、生活、3C等類別精選好物輪番上陣。

11月10日20:00-21:30「雙11特派員帶逛直播」接續登場，參與直播活動還機會帶回活氧調理機等豪禮。

歷年掀起活動高潮的「momo 11.11狂歡晚會」於11月11日晚間19:30-21:30盛大登場。