（圖說：在Spark AR Studio中使用地理錨定體驗與虛擬物件功能。圖片來源／Facebook）

Facebook在29日的Facebook Connect大會上宣布改變公司名稱為「Meta」，顯示其發展「元宇宙」（Metaverse）的決心，Facebook也同時公布Spark AR多項最新功能，協助擴增實境（AR）創作者輕鬆發揮創意、提升專業技能，打造完整生態系。

Facebook表示，將推出專屬的專業課程及認證計畫，讓創作者社群拓展更多工作與職涯的專業發展機會，也讓更多人在Facebook相關應用程式中運用更多元有趣的AR創意特效。

Facebook宣布推出全新的「Polar計畫」，目前AR特效在Instagram限時動態上已被廣泛使用，開發及設計AR特效的需求大增。Facebook投入全新的Polar計畫，為創作者社群特別打造便於輕鬆設計出AR特效的創作工具。

Facebook指出，Polar是由Spark AR提供的免費iOS應用程式，讓AR特效的創作者直接透過手機，以更簡單的方式構建、創作並且分享AR特效與濾鏡，Polar同時擁有直覺的使用者介面與一系列模板，幫助創作者快速啟動特效的設計。

此外，Facebook也推出身體追蹤與手部追蹤兩項新功能，將於近期開放讓創作者可以在Instagram上創造更靈活且複雜的特效。

簡單來說，Spark AR Studio全新的身體追蹤功能，讓創作者可將AR特效輕鬆錨定在身體動作上，在全身上下20個不同的2D關鍵點標示出特效，以打造從頭到腳的AR創意變身體驗。率先推出的手部追蹤功能，在AR特效中可擴增手部的動作，打造出許多趣味特效，可運用在表演藝術、幽默喜劇與超能特效等。後續支援手部邊界框（bounding box）的功能，將分不同階段陸續推出。

Facebook也持續測試如何透過AR強化及提升視訊通話。其中，群組特效（Group Effects）讓多位參與者在視訊通話的過程中同時體驗。Facebook將開放Multipeer API公開測試版，並邀請創作者在Messenger上創建群組特效，Instagram上的特效則將於11月初推出，有望為AR創作者帶來更多曝光機會。

此外，Spark AR課程提供給創作者免費的學習資源，近期針對進階創作者設計的Spark AR Pro課程將全新上線。同時，Facebook首度推出針對AR創作者的正式認證計畫，藉此協助創作者的職涯發展及與品牌合作的機會。