不少人北漂到台北讀書工作，但在台北生活除了房租驚人，生活開銷也不小，對此，一名網友好奇的說，扣除掉房租的部分，每個月要準備多少生活費才可以生存？感覺在台北吃飯也不便宜，貼文引發熱議，多數人認為至少要抓一萬比較保險，但也有網友分享超「省錢飲食法」，加上公共運輸定期票1280元，每月生活費不到8000元。

一名網友昨天在PTT上發文表示，搬到台北生活以後食衣住行都要花錢，偶爾還有一些娛樂的消費，而且在台北吃飯常常都不是很便宜，比其他縣市都還要貴一些，因此他很好奇扣除掉房租的部分，三餐都外食的話，在台北每個月的生活最少要多少錢才得以生存？一萬元夠嗎？

貼文引起網友討論，多數人認為扣除掉房租以後，飲食開銷、交通與娛樂等費用，每個月加總至少也要一萬元左右。「再怎麼省最低也要近1萬吧」、「看你想怎麼過！東省西省的話6000元應該就夠了，但會活得很痛苦」、「一個月一萬生活費夠用了」。

另也有網友分享，在台北生活搭捷運通勤可買月票1280元，這樣每個月的交通費就不用再多付錢了，並分享超省錢的飲食指南，早餐的額度大概可以抓35元，早餐店拿2個三明治差不多，然後午餐選擇100元以內的便當吃飽，晚餐就找大概65元的東西吃，這樣算下來每天餐費不過200元，一個月也才6000元，加上交通費共7280元。

不過，有不少網友看了則認為這樣的生活很辛苦，感覺就是各種省，根本沒有生活品質了，真的就是只為了「生存」而已。有網友更直言，如果想要有好的生活品質，每個月至少抓個4萬元的生活費。