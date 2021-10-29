中華羽球隊近期繼續征戰(26日)開打的世界羽聯超級750系列賽事法國公開賽，男單周天成、王子維、男雙盧敬堯/楊博涵、女單白馭珀都成功挺過首輪，不過在昨天晚上次輪賽事中只有男單周天成繼續挺進8強，他擊退地主法國好手盧韋德斯(Brice Leverdez)，成為這次法國公開賽唯一挺進8強的台灣好手。

周天成在上週丹麥公開賽止步8強後馬不停蹄參加法國公開賽，首輪以直落2擊退世界30印度選手普蘭諾伊(PRANNOY H. S.)，以21：11、21：14狂勝對手，接著面對盧韋德斯再以21：16、17：21、21：19力拼3局勝出，值得一提的是他和盧韋德斯過去交手11次僅拿3勝，近期拿下2連勝，而且還在對方主場贏球，是生涯一大突破。

此戰周天成與對手花了80分鐘打完比賽，首局雙方開局激烈，一度打成10：10，之後周天成連拿5分奠定勝基，21：16勝出，次局雙方後半段激烈，打成16：16，可惜最後以17：21讓出，決勝局周天成挺住壓力，以21：19驚險拿下，最後成功奪得比賽勝利，收下8強門票，無愧男單世界排名第4的好身手。

不過周天成是唯一闖進8強的台灣好手，男單王子維面對南韓選手許侊熙以10：21、18：21敗下陣來，女單白馭珀16：21、12：21不敵世界第6的泰國伊瑟儂(RatchanokIntanon)，男雙「楊肉盧」組合盧敬堯/楊博涵苦戰3局後輸給世界第2的印尼塞提阿萬(Hendra Setiawan)/阿山(Mohammad Ahsan)，都止步16強。