好萊塢男星傑森摩莫亞( Jason Momoa )，憑著演出DC超級英雄電影《水行俠》爆紅，一身健壯肌肉加上與生俱來的男性魅力，擄獲不少女性粉絲的心，不過卻傳出正在趕拍續集《水行俠與失落的王國》的他，傳出確診新冠肺炎的消息，目前他已經進行自我隔離，並緊急停工。

根據外媒《太陽報》報導，傑森摩莫亞近日接受劇組定期新冠肺炎檢測，沒想到結果呈現陽性，確診新冠肺炎，雖然屬於輕症，但他已經緊急停工並進行自我隔離，卻也導致劇組拍攝進度確定延宕，根據知情人士透露，這讓製作公司與導演感到非常頭痛，如今除了讓所有工作人員接受檢查，也希望傑森摩莫亞能早日康復重返劇組，並祈禱這件事不會再次發生。

雖然只有傑森摩莫亞確診，但已經讓《水行俠２》劇組整個繃緊神經，除了研議調整拍攝日程，盡量以不影響整體進度為主，而且如何在不影響拍攝進度之下，確保所有人的健康，目前該片目前預計於2022年12月上映，除了仍由導演溫子仁執導，派屈克威爾森及安柏赫德也會回歸演出。

傑森摩莫亞之前與家人在威尼斯度假時，被外媒《Us Weekly》曬岀一張身材大走鐘的照片，只見他招牌6塊肌胖成啤酒肚，身材明顯發福不少，引發網友議論，不過有電影記者為他抱不平，直言沒人能一直維持超級英雄的身材不變，畢竟那需要持續鍛鍊與嚴格的飲食控制，強調即使他身材走樣，也可以在短短2~4個月內就恢復過往精壯身材。

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