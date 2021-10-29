北市刑大特勤中隊1名隊員疑似精神失控，9月底時看到騎機車工作的林姓外送員，竟以為他袋子裡面裝有凶刀，會襲擊他，驟然攻擊對方並搶走袋子，外送員事後報警，該名隊員除被依搶奪罪函辦外，特勤中隊也緊急將他送醫，醫生診斷他有妄想徵狀，目前正在服藥治療中。

據指出，9月23日晚間9時，原本休假的該名C姓隊員突然返回隊部，眼神渙散且語無倫次，隊上長官見狀，即指派另名隊員陪同，帶他坐計程車回去休息。

該名隊員上車後，竟要求運將緊跟林姓外送餐的機車，運將覺得奇怪，雙方發生爭執，陪同的隊員試圖打圓場時，C姓隊員就衝下車，在長安西路上搶走林的外送食物，後留下一頭霧水的林，再度乘車離去。

林事後向大同分局報案，警方循線追查後，發現犯嫌竟是自己人，連忙向刑大通報此事，另依搶奪罪將C函送法辦。。

據指出，C姓隊員24日便在同事陪同下前往醫院就醫，醫生診斷後認為他有幻聽、妄想的徵狀，搶外送員食物時，C認為那是攻擊性武器，已開藥讓C服用並接受觀察治療。

北市刑大指出，27歲的C原在中正二分局服勤，3年多前通過特勤人員甄試，在特勤中隊服務至今，表現正常，過去均未曾發生狀況，案發後醫生診斷認為是突然爆發，原因不明，目前協助C與外送員和解賠償，也希望C接受治療儘早康復。