受惠於台灣半導體產業擴大投資，工研院IEKCQM統計2021年台灣半導體設備產業產值為1167.7億元，年成長率達28.7％，2022年可望延續漲勢，產值再成長5.0％達1226.5億元。不過，半導體製造分散化及在地化將是未來主要挑戰。

回顧2021年，雖然全球部份國家經濟與貿易仍受疫情影響，但全球半導體產業卻呈現正成長，在終端應用的高科技產品市場需求增加及企業數位轉型趨力下，導致晶片產能吃緊，帶動全球半導體設備大幅成長33.8％。台灣半導體設備產業產值因此受惠。

展望2022年，在疫情逐漸控制下，全球經濟與設備展望正向，預測台灣半導體設備產業將再成長5.0％，產值有望達到1226.5億元規模。分析正向因素有三：一是下游高科技產品需求大，晶圓製程產能吃緊，設備需求提高，市場成長前景看好；二是疫後加速企業高度採用人工智慧（AI）、人工智慧物聯網（AIoT）等智慧工具，提升生產線效率，而智慧製造與數位轉型趨勢也增加對晶片與相關設備的需求。

三是美中貿易與先進國家的國防安全意識提高，半導體晶片成為戰略物資，各國提倡晶片製造在地化，將重塑全球供應鏈，也同時擴展設備需求全球化。在三大動能帶動下，台灣半導體設備業市場需求持續擴大，產值持續成長。

然而工研院提醒，國際仍存在三大隱憂，為台灣半導體設備業者未來發展增添潛在風險。一是原物料與晶片短缺，將延長設備出產與交貨時程，增添設備銷售風險，並影響客戶信賴度；二是半導體人才投入晶圓製造或國際設備大廠，本土設備商人才不足，限制未來設備技術開發；三是先進國家提倡半導體供應鏈在地化，將培育出更多的半導體設備企業。台灣設備商將面臨來自全球各地更多的競爭者，同時也受到當地布局、物流與人力成本增加的挑戰。