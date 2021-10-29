矽智財供應商力旺電子2021年度再度榮獲台積電「嵌入式記憶體項目的年度最佳矽智財合作夥伴獎」。台積電年度OIP合作夥伴獎項表彰過去一年來OIP生態系統夥伴在實現下一世代設計方面追求卓越的貢獻，藉由齊力合作與努力，有效推動半導體產業的創新。

台積電於2021 OIP生態系統論壇（2021 OIP Ecosystem Forum）宣布獲獎者，此盛會匯集了半導體設計生態夥伴與台積電的客戶，提供最佳的平台來討論最新的技術與設計解決方案，支援高效能運算、智慧型手機、車用電子、以及物聯網應用。

力旺電子與台積電自2003年起展開合作，至今已於其開放創新平台佈建近570項矽智財，廣泛應用於各類型產品。力旺電子的安全增強型OTP解決方案（NeoFuse和NeoPUF）已於N6平台完成驗證。另外，NeoFuse OTP的安全增強版本也已於N7平台完成驗證，並可支援AEC-Q100的Grade 0溫度標準（-40°C至150°C）。

除了非揮發性記憶體矽智財在台積電先進邏輯製程的外的優秀表現外，力旺電子也為各種應用開發了全面的IP解決方案：NeoFuse已成功通過28奈米HV製程的認證，另外，OTP與MTP矽智財也在90奈米BCD平台與12奈米FFC+平台積極開發中。

力旺電子董事長兼總經理徐清祥表示，我們很榮幸再次獲得台積電頒發的OIP年度最佳嵌入式記憶體矽智財解決方案合作夥伴獎。我認為這不僅是對我們多年來與台積公司合作的信任展現，也是客戶對力旺矽智財品質的信任。

台積電設計基礎架構行銷事業部副總經理Suk Lee表示，恭喜力旺電子再度獲得OIP年度合作夥伴獎，台積電與力旺電子的合作使我們能夠走在技術發展的最前沿，同時使我們的客戶能夠充分利用我們的先進技術，並在功率、性能和面積方面獲得顯著改進，加速差異化產品的創新。

台積電每年的年度最佳合作夥伴獎授予在授予為實現設計、開發和技術導入達最高標準而不懈努力的合作夥伴公司，未來力旺電子將繼續與台積電合作，與其攜手提供採用台積電最新技術並通過認證之解決方案與服務，以實現下一世代設計。