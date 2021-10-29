行政院今年推出振興五倍券，各部會也推出「加碼券」響應，其中7大加碼券自12日起進行連續4周的抽籤，目前已陸續抽出第三周的中獎號碼！假如民眾之前都未進行登記，可別忘了在今(29日)23時59分前到五倍券官網進行登記，才能參加下周也就是最後一輪的抽籤。另外，綁定數位五倍券的民眾，皆可獲得500元的好食券，也在今日即將截止。

今年有7大加碼券需透過抽籤取得，分別是國旅券(1000元)、i原券(1000元)、農遊券(888元)、藝FUN券(600元)、動滋券(500元)、客庄券(500元)和地方創生券(500元)。依據規定，只要符合五倍券資格者均可參加抽籤，每周五23時59分截止加碼券登記，而今晚將是最後登記機會，若之前三周都未進行登記的民眾，可別忘記把握登記時間參加抽獎。

另外，加碼券均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，但每種券別僅能中籤1次。至於同一周各部會加碼券的中籤號碼可能重複，民眾中籤結果，會依個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間的先後順序決定。

(資料來源：五倍券官網)