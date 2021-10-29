一名女騎士28日上午7時許行經三峽區一路段時與砂石車發生擦撞，女騎士神情痛苦倒在地板上，等待送醫。（翻攝自臉書社團《我是三峽人 iSanxia》）

女騎士的家屬發出車禍現場照片，希望能有熱心民眾能協助提供行車紀錄器，幫助還原事情真相。（翻攝自臉書社團《我是三峽人 iSanxia》）

一名女子在臉書發文，稱其妹妹28日上午騎機車行經新北市三峽區一處路段，而後方一輛砂石車疑似不滿女騎士鑽車，便「頂了屁股兩下」，致女騎士重摔倒地。家屬則希望能協尋事發時的行車紀錄器，以釐清事情真相。

這名女子在臉書社團《我是三峽人 iSanxia》發文，內文指出，其妹妹28日上午7時許騎機車行經三峽區佳興橋時，與一輛砂石車發生擦撞，而肇事者的司機卻向警方指稱，是女騎士鑽車才「頂它屁股兩下」。

女騎士的家屬控訴，事發路段一看就知道不可能鑽車，就算妹妹真的鑽車了，那砂石車就可以撞人了嗎？女騎士家屬對於砂石車司機的說詞感到悲憤，希望網友能協助提供事發時該路段的行車紀錄器，幫助還原事情真相。

檢視女騎士家屬發出的照片可見，遭撞的女騎士連人帶車被撞倒在砂石車旁，一旁地面上散落機車車殼碎片，而女騎士的下軀則有多處擦挫傷，面部則神情痛苦。

文章曝光後，不少網友留言回應，「大車頂一下就飛出去了」、「感覺事情不單純啊！」、「頂兩下？謀殺了吧這是」；也有網友認為，「妹妹的說法呢？ 這事情只有行車記錄器跟目擊者來證明誰對誰錯」、「大車都有四錄行車記錄器，看了就知道真相」、「沒影像先不用下定論啦」。

三峽交通分隊指出，已全力偵辦此起車禍，冀願能減少家屬的焦急，使本案盡速圓滿交代，目前已取得事故現場影像資料並已著手進行相關車禍訪談詢問與肇因釐清。