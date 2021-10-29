根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日報導，前兩場例行賽因為右腳踝痠痛缺席的湖人「小皇帝」詹姆斯，目前傷勢明顯好轉，應可趕在30日主場迎戰自己老東家騎士比賽傷癒復出，畢竟當前湖人戰績2勝3敗，還須詹皇趕緊歸隊護主。

先前湖人主場遭遇灰熊，詹姆斯遭到灰熊前鋒貝恩壓傷右腳，雖然他忍痛打完且幫湖人拿下本季首勝，卻在隔天出現右腳踝痠痛傷勢，讓他無奈缺席湖人與馬刺之戰，甚至只能眼見湖人遭到雷霆上演落後26分大逆轉吞敗，詹皇自然很悶。

「根據我所收到的線報，湖人並不擔心詹姆斯這次的傷痛問題，因為這並非任何形式的舊傷復發，只是單純被壓傷腳踝，」沃納洛斯基表示，「湖人內部存在一些相當樂觀的情緒，他們相信詹姆斯可以很快復出，繼續在場上帶領湖人隊。」

再兩個月就滿37歲的詹姆斯，目前本季場均26.0分、6.3籃板及5.3助攻，表現宛如還處巔峰時期，只是湖人當前問題還是必須趕緊幫助韋斯布魯克融入這個新團隊，就算他在詹皇缺席兩場期間表現還算不錯，千萬不要等到詹皇回來又變爛了。