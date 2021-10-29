小S（徐熙娣）先前衰捲東奧時為選手加油風波，近日她現身公益活動，坦言近年因為疫情影響確實收入銳減，但幸好她平時有儲蓄習慣，加上從小到大的節儉個性，一個包都用10年以上，目前一切都好。昨(28日)媒體則報導她近日有新節目上門卻被卡關，製作人B2證實，並表示主因是「業配還沒談好」。

「抗疫女神」賈永婕先前自曝正在幫好友修補包包，眼尖網友馬上指出該包包的主人正是主持天后小S，而她用了萬年帆布包不換的樸實美談也頓時成為網友熱議話題，連小S自己都忍不住曬出包包照片自嘲：「以後演藝事業要靠它了！包比人紅……有比這更荒謬的事嗎？」

近日小S出席公益活動，鬆口由於新冠肺炎，最近幾年確實收入減少，但因她平時愛儲蓄，仍有能力捐出50萬做公益，至於前陣子被出征的風波，小S則大器表示：「發生了就面對，然後面對之後解決，解決之後就人生就是要往前邁進」，聊到多年不換的包包，小S則分享事後被婆婆跟媽媽提議快換新包包，還被S媽虧：「名牌被妳用得像個什麼乞丐包」，但她還是打算不理，堅持繼續用舊包，更直言：「難道我會因為換了一個包包，然後增加一千萬個粉絲嗎？」

據《三立新聞網》報導，除了先前由大S擔任製作人的節目《熙娣想聊》後，近日傳出又有電視台招手邀小S開節目《進擊的女王》，計畫明年1月首播，對此，製作人B2證實兩周前確實開始幫小S談新節目，但還在提案討論中，節目名稱還未定，目前進度卡關，原因是業配項目還沒確定，其他就等簽約確認後再跟大家報告。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報